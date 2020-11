Cibi Cose Città. Invention Test

Venerdì 20 novembre (ore 18:00 in streaming) una speciale edizione del format di show cooking in live streaming. Dopo una prima edizione dedicata al piacere di cucinare insieme, questa pratica viene declinata sull’invenzione di ricette innovative, proposte e presentate dai ragazzi. L’ingrediente tematico di base si riferisce a tre ricorrenze del calendario civile: giovani bolognesi e la compagnia permanente di ERT mostreranno attraverso le parole di grandi autori come i valori celebrati in queste giornate siano fondamentali per la città di domani. Per la Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza l'appuntamento è con la classe 2D della Scuola Media Farini (IC12) di Bologna, la prof.ssa Mirca Casella e con la partecipazione della compagnia permanente di Emilia Romagna Teatro Fondazione. Trasmesso sulla pagina Facebook Dire+Fare=Fondare

Il primo appuntamento dell’edizione speciale del format di show cooking letterario è dedicato alla Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. A partire dalle suggestioni del tema della giornata, studentesse e studenti della classe 2D della Media Farini si cimenteranno in creazioni culinarie sperimentali, mentre gli attori e le attrici della compagnia permanente di Emilia Romagna Teatro li accompagneranno con letture e dialoghi letterari di approfondimento, selezionati appositamente per l’occasione. Prosegue così la sperimentazione di questo format online a cavallo fra cucina e teatro, dedicato in questa nuova veste all’esplorazione dei valori fondamentali da porre alla base della fondazione della città di domani.

#2

Giovedì 10 dicembre

Giornata mondiale dei diritti umani

#3

24 gennaio

Giornata internazionale dell’educazione

Dire+Fare=Fondare è parte di Così sarà! La città che vogliamo, un progetto promosso dal Comune di Bologna, realizzato da Emilia Romagna Teatro Fondazione, finanziato dall’Unione Europea – Fondo Sociale Europeo, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020