Cibi gourmet, drink, giochi intereattivi. Animali sempre più 'umanizzati': le ultimissime da Zoomark | FOTO

Bocconcini maltagliati in salsa, drink al brodo di carne, snack alle bacche di goji e alghe, torte con kit per dediche personalizzate, snack vegetariani e sugar-free, spray anti-stress, guinzagli e pettorine fatti con materiali riciclati, abitini in lana con gonna in organza impreziositi da fiocchetti e perle, lettiere ecologiche alla soia e ai baccelli di pisello. E Ancora acquari di ultima generazione, giocattoli interattivi, fieno ed erbe di campo per piccoli animali, copertine dotate di un piccolo dispositivo che riproduce la vibrazione del battito cardiaco.

Sono alcuni degli oltre 400 prodotti novità di ZooMark International 2021, a Bologna dal 10 al 12 novembre, il primo appuntamento internazionale trade in Europa dedicato al settore del pet, organizzato da BolognaFiere con il patrocinio di Assalco (Associazione Nazionale Imprese per l’Alimentazione e la Cura degli Animali da Compagnia), di ANMVI (Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani), della Regione Emilia-Romagna e della Segreteria operativa di Promopet.

Una delle novità di questa edizione di ZooMark è il nuovo format dell’Area novità: la tradizionale vetrina della mostra evolve in "Pet Vision", uno spazio dedicato ai prodotti che offreun’anteprima di quanto i visitatori trovano all'interno dei padiglioni, progettato per valorizzare le ultime tendenze e i nuovi stili di vita e di relazione con i Pet.

Attraverso Pet Vision si ha evidenza di un comparto in cui ricerca&sviluppo sono asset fondamentali delle strategie di impresa; un comparto che, negli ultimi due anni, in piena emergenza pandemica ha posto ancora maggiore attenzione all'innovazione per rispondere alle esigenze dei pet e delle famiglie che li ospitano. Food, accessori, servizi, ogni settore è una miniera di nuovi prodotti e servizi per gli amici animali.

Pet Vision – e quindi anche la Guida alle Novità – é suddivisa per tendenze e non in settori merceologici. Una veste diversa e più contemporanea, con cui ZooMark accompagna il visitatore in un percorso tra sette trend di prodotto che, messo in commercio negli ultimi 18 mesi, ha saputo interpretare meglio di altri i bisogni dei consumatori con conseguente affermazione nelle vendite.

Si va dal food agli accessori, dai prodotti per la toelettatura a quelli per il comfort, dai progetti che puntano su creatività e design alle soluzioni dal cuore tecnologico, dal packaging ad alta sostenibilità agli articoli per la salute, fino alle proposte per i pet parents che vogliono stare il più possibile all’aria aperta con il proprio animale. Ciascuna delle aree a tema identifica uno stile di vita e un preciso trend del mercato, rappresentati in ambientazioni, sia fisiche sia multimediali, che combineranno alimenti, accessori, prodotti per il pet care e dispositivi hi-tech in una nuova chiave di lettura delle tendenze.

I 7 trend del mercato Pet a ZooMark

NEW-EXTRA-STRAORDINARY NORMAL

L’evoluzione dell’umanizzazione del pet: pet food ispirato a ricette umane, realizzato con superfood e con nuovi ingredienti e processi; proposte gourmet; accessori, cosmetici di tendenza e app.

LIVING LA VIDA LOCKDOWN

Le nuove esigenze di igiene e sicurezza nell’ambito di una quotidianità condivisa: igienizzanti e disinfettanti; alimenti per il rafforzamento del sistema immunitario; ingredienti specifici per la preparazione di alimenti freschi a casa; cosmetici e prodotti e attrezzature per la toelettatura domestica; accessori per il comfort; cucce, gabbie, acquari, terrari; giocattoli e app.

PET MOTIC

Tecnologia ed elettronica al servizio del rapporto uomo-animale: prodotti e soluzioni con contenuti hitech; app.

GO GREEN

La sostenibilità e la tutela dell’ambiente e della società come mission e valore condiviso con i consumatori: prodotti ecologici, compostabili, biodegradabili; packaging sostenibili; soluzioni green (filiere corte, riduzione delle emissioni atmosferiche, utilizzo di energia pulita, ecc.); app.

HEALTH & CARE

La salute e il benessere del pet sono una priorità: prodotti farmaceutici e parafarmaceutici; accessori medicali; antiparassitari e disinfettanti; integratori alimentari; alimenti dietetici e funzionali; materie prime e ingredienti per il miglioramento della salute animale; biocondizionatori; shampoo e prodotti

per la cura di cute e pelo e l’igiene orale; app.

JUST NATURE

Per chi vuole trascorrere molto tempo all’aperto con il proprio animale da compagnia: giocattoli da esterno e attrezzature per gli sport cinofili; cucce, gabbie, recinti e voliere; accessori per il tracking; accessori per il trasporto, l’auto, la bicicletta e la motocicletta; antiparassitari; prodotti naturali, organici, biologici; app.

THE ROARING TWENTIES

Un’esplosione di energia e creatività come forma di reazione al difficile periodo storico attuale: prodotti e servizi oggetto di restyling, rebranding e redesign.