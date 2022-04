Cibò, il Festival dei Sapori a Palazzo Re Enzo: tre giorni fra storycooking e degustazioni

Tre giorni di cultura, passione e arte del cibo, per una food experience a 360 gradi: questo è Cibò So Good! Il Festival dei Sapori d’Italia e dell’Appennino. Un viaggio sensoriale alla scoperta dei prodotti tipici italiani con un focus sui prodotti della nostra dorsale appenninica, del territorio, partendo dalle materie prime, fino alla gastronomia, regina di ogni luogo. Un ricco programma di entertainment a Palazzo Re Enzo: dagli storycooking più coinvolgenti, passando, in punta di forchetta, alle degustazioni guidate e alle storie narrate dai produttori, dal mercato dei sapori, fino al regno gourmet dei grandi chef…

Gli Appennini rappresentano la spina dorsale della Penisola e la culla della millenaria civiltà italica: questo inestimabile patrimonio, arricchito da una moderna offerta di turismo slow, mobilità sostenibile, tradizioni culinarie e natura, costituisce l’asse portante della 4° edizione di Cibò. So Good! la rassegna enogastronomica, in programma il 22-24 aprile 2022 nella prestigiosa sede di Palazzo Re Enzo a Bologna. Questo primo Festival dei Sapori d’Italia – Speciale Appennino nasce dalla stretta collaborazione tra Gruppo Atomix, ViviAppennino, Legambiente e Confcommercio Ascom Bologna. Si tratta di un evento di notevole portata, che percorre la nuova Ciclovia Appenninica, dalla Bocchetta di Altare alle Madonie, attraversa 44 parchi, 14 regioni e oltre 1.400 comuni; può contare sull’offerta di 350 prodotti DOP, IGP e tipici, ma anche su un ricco background di storia, arte e tradizioni popolari.

Ecco il programma completo:

Venerdì 22 aprile

Inaugurazione

19:15 | Salone del Podestà

Cibò. So Good! – Il Festival dei Sapori d’Italia – Speciale Appennino.

LE INTERVISTE IMPOSSIBILI di Dario Vergassola

Evento OPEN – platea riservata su invito.



Sabato 23 aprile

Talk-show

11:00 | Salone del Podestà

Viaggio fra i Sapori, lungo la Ciclovia dell’Appennino – a cura di Vivi Appennino.

Alla scoperta del territorio appenninico tra paesaggio, storia arte, cultura ed enogastronomia, in un itinerario entusiasmante lungo 3.100 km. Seguirà Cooking Show a cura della chef Irene Gentilini. A fine evento la ricetta verrà fatta assaggiare agli ospiti in platea.

Meeting – riservato su invito

11:00 | Sala degli Atti

Le DE.CO. e la Città Metropolitana – a cura di Ufficio De.Co. Comune di Bologna.

Degustazione guidata

12:00 | Salone del Podestà

I mieli dell’Appennino e i prodotti dell’Alveare – a cura di Mielizia.

Evento

13:00 | Salone del Podestà

Tortellante, storie di pasta fresca e inclusione sociale – a cura dell’Associazione di promozione sociale Aut Aut. A Modena, i tortellini sono diventati lo strumento di riscatto per i ragazzi autistici grazie alla palestra di autonomia “Tortellante”, un progetto che sarà raccontato dalla sua Presidente, Erika Coppelli.

Corso di cucina

13:30 | Sala degli Atti

MANI IN PASTA – I segreti della sfoglia: tagliatelle, pappardelle & Co. – a cura di Sfogliamo.

Talk-show

14:30 | Salone del Podestà

De.Co. e agroalimentare: un’opportunità di marketing territoriale per la Città Metropolitana – presenta Duccio Caccioni.

Corso di cucina

14:30 | Sala degli Atti

MANI IN PASTA – Le orecchiette – a cura di Sfogliamo.

Corso di cucina

15:30 | Sala degli Atti

MANI IN PASTA – Cavatelli e strozzapreti – a cura di Sfogliamo.

Degustazione guidata

15:30 | Salone del Podestà

Il Nocino di Romagna – Roberta Pirronello (Il Mallo) per New Factor.

Talk-show

16:00 | Salone del Podestà

Noci e frutta a guscio in Emilia-Romagna. Valorizzazione di un territorio vocato – a cura di Confagricoltura Emilia-Romagna, presenta Duccio Caccioni.

Seguirà Cooking Show del Maestro Pasticciere Francesco Elmi della Pasticceria Regina di Quadri. A fine evento la ricetta verrà fatta assaggiare agli ospiti in platea.

Evento

16:00 | Sala Re Enzo

Presentazione del libro “Storia della pasta in dieci piatti” – a cura di Luca Cesari. Seguirà Cooking Show a cura della chef Alessia Morabito.

Corso di cucina

16:30 | Sala degli Atti

MANI IN PASTA KIDS – Impariamo a fare le farfalline e i garganelli! – a cura di Sfogliamo.

Evento

17:00 | Sala Re Enzo

Presentazione del progetto “RAGÙ. Reti e Archivi del Gusto – a cura di Mila Fumini. Seguirà Cooking Show a cura della chef Alessia Morabito.

Degustazione guidata

17:30 | Salone del Podestà

Gocce d’oro verde – a cura di Palazzo di Varignana. Vivi un viaggio alla scoperta degli oli di Palazzo di Varignana attraverso un percorso degustativo guidato.

Corso di cucina

17:30 | Sala degli Atti

MANI IN PASTA – I segreti della sfoglia: Tortellino e Sorpresina – a cura di Sfogliamo.

Evento

18:00 | Sala Re Enzo

Presentazione del libro “La Cucina Modenese di Casa” – a cura di Lamberto Mazzotti.

Degustazione guidata

18:30 | Sala degli Atti

Verticale di Falanghina e Aglianico Riserva 2010 – a cura dell’Azienda Vitivinicola Terre Caudium e Vinis.

Gin Party – riservato su invito

18:30 | Gin Lounge nella Loggia

CAMPA

Talk-show

18:30 | Salone del Podestà

In questo mondo. Dialogo con Anna Kauber, regista e paesaggista, ed Elisa Marchesin di “Lana Biodiversa”– presenta Alessandra Bonfante – Resp. Piccoli Comuni Legambiente.

Talk-show

19:00 | Salone del Podestà

Le comunità energetiche in Appennino. Una straordinaria opportunità per tutte le comunità dell’Appennino. – presenta Alessandra Bonfante – Resp. Piccoli Comuni Legambiente.

Degustazione guidata

19:30 | Sala degli Atti

Coppa di Parma IGP, capolavoro dell’arte salumiera – a cura del Consorzio di Tutela della Coppa di Parma IGP.

Degustazione guidata

20:00 | Salone del Podestà

I vini alchemici da degustare almeno una volta nella vita – a cura della Cantina Alchemica Giorgio Mercandelli e Vinis.

Gin Night

20:00 | Gin Lounge nella Loggia

Mixing time con la Coppa di Parma e il Salame Felino IGP – evento OPEN.

Degustazione guidata

20:30 | Sala degli Atti

Dalla cantina alla tavola: sua eccellenza il Salame Felino IGP – a cura del Consorzio di Tutela del Salame Felino IGP.



Domenica 24 aprile

Talk-show

11:00 | Salone del Podestà

I cammini, un Appennino tutto da scoprire – a cura di Vivi Appennino. Seguirà Cooking Show dello chef Ivan Poletti che realizzerà la ricetta “Il pranzo del pellegrino”. A fine evento verrà fatta assaggiare agli ospiti in platea.

Evento

11:30 | Sala Re Enzo

Mamma, che pane! Presentazione del forno di comunità “Da madre ignota”. Il recupero dei grani antichi per la panificazione – a cura di Irene Conti. Seguirà una degustazione dei suoi pani.

Corso di cucina

11:30 | Sala degli Atti

MANI IN PASTA – I segreti della sfoglia: tagliatelle, pappardelle & Co. – a cura di Sfogliamo.

Evento

12:00 | Salone del Podestà

Ozzano dell’Emilia. Terra di Eccellenze e Tipicità – a cura di Comune di Ozzano dell’Emilia. Seguirà Cooking Show – in diretta Flavia Valentini di Sapori in Forma Srl realizzerà gli imbutini, accompagnata da altre eccellenze del territorio del Comune di Ozzano dell’Emilia. A fine evento, avverrà la Premiazione del Concorso Fotografico #BATTEILCUOREDITALIA.

Corso di cucina

12:30 | Sala degli Atti

MANI IN PASTA – Le orecchiette – a cura di Sfogliamo.

Storycooking

14:00 | Sala Re Enzo

Romagna-Toscana, terra di Racconti. Storycooking di primavera con i prodotti del bosco – chef Matteo Cameli e Alessio Calamini.

Talk-show

14:30 | Salone del Podestà

Il nostro WOW Burger, più che buono, Sensational e 100% plant based – a cura di Autogrill. Seguirà Cooking Show – in diretta lo chef di Autogrill realizzerà il WOW Burger. A fine evento verrà fatta assaggiare agli ospiti in platea.

Corso di cucina

14:30 | Sala degli Atti

MANI IN PASTA – Cavatelli e strozzapreti – a cura di Sfogliamo.

Storycooking

15:30 | Salone del Podestà

A tavola con il miele – Pastry Chef Arianna Trentini e Francesco Elmi per Mielizia.

Corso di cucina

15:30 | Sala degli Atti

MANI IN PASTA KIDS – Impariamo a fare le farfalline e i garganelli! – a cura di Sfogliamo.

Talk-show

16:30 | Salone del Podestà

Appennino Tosco-Emiliano: terra di acque e di eccellenze. L’Emilia Romagna quale territorio di acque che sgorgano in un contesto naturale, preziose alleate della nostra salute. – a cura di Enrico Della Torre.

Evento

16:30 | Sala Re Enzo

Presentazione del libro “Agli erbi dla Rumagna cuntadena – Le erbe spontanee di campagna nella tradizione alimentare contadina romagnola” – a cura di Stefano Tellarini. Seguirà Cooking Show a cura del cuoco Roberto Giorgetti.

Corso di cucina

16:30 | Sala degli Atti

MANI IN PASTA – I segreti della sfoglia: Tortellino e Sorpresina

Talk-show

17:30 | Salone del Podestà

Viaggio alla scoperta di una bellezza unica e straordinaria del Bel Paese: i Borghi – a cura de I Borghi più Belli d’Italia. Seguirà Cooking Show. In diretta lo chef de “I Borghi più belli d’Italia” realizzerà una ricetta tipica dei Borghi italiani. A fine evento verrà fatta assaggiare agli ospiti in platea.

Evento

17:30 | Sala Re Enzo

La castagna, regina dell’Appennino: un patrimonio da scoprire e tutelare – a cura dell’Associazione Castanicoltori Alta Valle del Reno. Seguirà una degustazione di prodotti a base di farina di castagne dell’Alta Valle del Reno.

Storycooking

17:30 | Sala degli Atti

A tavola con la Cipolla di Medicina – Lo Chef Ivan Poletti preparerà un budino di Cipolla di Medicina con carciofo fritto e e pomodorini confit. La ricetta verrà fatta assaggiare al termine agli ospiti in platea.

Talk-show

18:30 | Salone del Podestà

Zucchero e Miele Italiani. L’italianità come garanzia di un prodotto di alta qualità – a cura di CoproB e Conapi. Presenta Duccio Caccioni. Seguirà Cooking Show dello chef Ivan Poletti, che realizzerà una ricetta con zucchero e miele italiani. A fine evento, verrà fatta assaggiare agli ospiti in platea.

Degustazione guidata

18:30 | Sala degli Atti

Il Piemonte e il suo terroir in 5 calici diVini – a cura dell’Azienda Agricola Gozzelino e Vinis.

Degustazione guidata

19:30 | Sala degli Atti

Virtuosismi biodinamici in Toscana, gli spumanti di Tenuta Mariani – a cura di Tenuta Mariani e Vinis.

Gin&Pear

20:00 | Gin Lounge nella Loggia

Mixing time con la Pera IGP dell’Emilia-Romagna – evento OPEN.

Degustazione guidata

20:30 | Sala degli Atti

Black Dressing, l’aceto della tradizione – a cura del Consorzio di Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena.

Concerto

20:30 | Salone del Podestà

Concerto del gruppo cantautoriale/folk lucano “Radio Lausberg”.