Cicco Comedy Show con il mago Trébbian a Minerbio

In questa serata la Magia si fonderà con la risata e il divertimento, Dalla Romagna il Mago Trébbian cercherà di stupirci con i suoi trucchi e le sue illusioni, in una raffica di giochi e gags comiche. Non saprete se restare a bocca aperta per lo stupore della Magia o soltanto per il fatto che il gioco...è riuscito!

La formula della serata prevede cena e spettacolo (compresi entrambi nel prezzo indicato!)

Apertura h20, inizio cena dalle h20.30 e a seguire spettacolo comico presentato ed introdotto da Gian Piero Sterpi, con la direzione artistica di Alessia De Pasquale.

La cena prevede un menù completo, da antipasto a dessert, comprensivo di bevande, a 35€, con caffè e liquori dopocena a parte, se richiesti.

I menù saranno definiti la settimana dell'evento e sarà sempre possibile richiedere una variazione vegetariana delle portate.



Gallery

335 6033075 - manolo@enjoytoz.it