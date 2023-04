Ciclofesta: si pedala il 15 e 16 aprile tra cibo, musica e bellezze del territorio

Arriva la Ciclofesta con due giornate imperdibili: sabato 15 aprile eventi diffusi su tutti i comuni aderenti (Mirandola, San Felice sul Panaro, Camposanto, Crevalcore, San Giovanni in Persiceto, Sala Bolognese, Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Bologna) e domenica 16 aprile la grande festa a San Giovanni in Persiceto. Il programma prevede una biciclettata itinerante da Bologna e da Mirandola con ritrovo a San Giovanni in Persiceto (area Ex Arte Meccanica e parco pubblico), stand gastronomici e mondo bike, musica e laboratori.

QUI IL PROGRAMMA COMPLETO:

programma Ciclovia 2023

Il programma di sabato nei comuni del bolognese:

San Giovanni in Persiceto

Dove nascono le tartarughe

Ritrovo alle ore 10.00 presso Area di riequilibro ecologico La Bora – è possibile usufruire del servizio di trasporto A/R da Piazza Re Enzo (Bologna) a un costo di €10 a persona, con partenza alle 9.15 e rientro al termine dell’attività.

Un’esperienza per vivere il backstage delle attività di riproduzione e conservazione della Emys orbicularis, la testuggine palustre europea, all’interno dell’area di riequilibrio ecologico Bora di San Giovanni in Persiceto.

Durata: 2 ore circa

La prenotazione avviene tramite il sito di eXtraBO e il costo intero è di 15 euro. Info: extrabo@bolognawelcome.it

Prenotazioni: https://extrabo.com/it/attivita/zaino-in-spalla-trekking-e-natura/

Sala Bolognese

Festeggiamo insieme la Ciclovia del Sole!

Ritrovo alle ore 6.30 e alle 19.59 presso Villa Terracini, Osteria Nuova

All’alba (6.30) lezione di yoga del risveglio e buoni per la colazione da utilizzare presso gli esercizi commerciali adiacenti. Prenotazione obbligatoria a: sport@comune.sala-bolognese.bo.it

Al tramonto (ore 19:59) musica e aperitivo (accesso libero).

Ritrovo alle ore 10.00 presso Area Dosolo, Padulle

A cura di Sustenia, visita guidata della durata di due ore presso l’area naturalistica con apertura dell’Ecomuseo, a seguire degustazione di delizie realizzate con prodotti bio del nostro territorio. Prenotazione obbligatoria a: info@sustenia.it

Calderara di Reno

Il bosco in primavera, visita alla Golena San Vitale

Ritrovo alle ore 15.00 presso parcheggio di Via Aldina, Calderara di Reno.

Visita guidata all’area di riequilibrio ecologico Golena San Vitale, attraverso un percorso pedonale nel bosco golenale di oltre 30 ettari.

L’area offre la peculiare visione del fiume Reno ancora in buona parte “selvatico”, non domato, e quindi l’ecosistema fluviale in quest’area è variegato e permette di scoprire specie animali e vegetali di rilievo.

Prenotazione obbligatoria: info@sustenia.it

Per informazioni: Irene Govoni – Tel. 051 646 1227 – irene.govoni@comune.calderaradireno.bo.it

1,2,3… adesso tocca a te!

Ritrovo alle ore 16.00 presso Piazza del Popolo, San Giovanni in Persiceto

Evento tutto dedicato alle famiglie, in Piazza del Popolo sarà allestita una giostra che andrà a pedali e due laboratori.

Bi-ciclo Composizioni: grafiche e illustrazioni dei bambini, promosso dall’Associazione Funamboli-Remida Bologna Terre d’Acqua.

Acchiappasogni ruota di bicicletta: costruzione di ruote di biciclette con fili di lana colorati, piume e nastri. A cura di Punto Colore.

Inoltre ci saranno attività di caccia al tesoro e Orienteering culturale in alcune tappe caratteristiche di San Giovanni. Accesso libero

Nel corso del pomeriggio sarà possibile visitare gli spazi che ospiteranno il Bed&Bike



Per informazioni: Ufficio IAT – 051.6812955 cultura.turismo@comunepersiceto.it

Il programma di domenica a San Giovanni:

Gli interventi al Parco Ex Arte Meccanica

Ore 12 Saluti istituzionali

Lorenzo Pellegatti, Sindaco di San Giovanni in Persiceto

Simona Larghetti, Consigliera delegata alla Mobilità ciclistica e al progetto Bicipolitana della Città metropolitana di Bologna

Barbara Panzacchi, Consigliera metropolitana delegata al Turismo

Mattia Santori, Presidente del Territorio Turistico Bologna-Modena

Claudio Broglia e Stefano Vaccari, promotori della Ciclovia del Sole nel tratto Mirandola – Bologna

Andrea Morisi, responsabile tecnico Sustenia Srl

Antonella Tampellini, presidente FIAB Bologna

Ore 14.30 Mobilità sostenibile e cicloturismo

Incontro ideato e organizzato da FIAB

Modera Roberto Serra, divulgatore culturale e socio Fiab

Andrea Bianchi, esperto e divulgatore di mobilità sostenibile

Fabio Bettani, presidente della Consulta della bicicletta di Bologna

Andrea Colombo, esperto di mobilità sostenibile della Fondazione Innovazione Urbana

Sara Poluzzi, bike coach

Roberto Tomesani, salvaciclisti

Michela Moretti Girardengo, presidente del Giro d’Italia d’Epoca

Valentina Balletti, operatrice Progetti d’impresa area Persicetana

Francesco Palmieri, coordinatore ExtraBo

Ore 16.30 Intrattenimento musicale

Paolo Prosperini Trio gipsy jazz

Paolo Prosperini (chitarra), Tazio Forte (fisarmonica), Pippi Dimonte (contrabbasso)