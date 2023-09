Ciclolame con Francesco Moser

Domenica 10 settembre, a partire dalle ore 10.30, si svolgerà la seconda edizione di CICLOLAME la pedalata non competitiva di circa 8 km, che partirà dal Centrolame di Via Marco Polo a Bologna e percorrerà i due parchi di Lunetta Mariotti e di Villa Angeletti, due autentici polmoni verdi a ridosso del Centro Commerciale. A pedalare con loro, lungo i km del percorso che si snoderà tra il centro commerciale ed il polmone verde della zona, il bi-campione del mondo Francesco Moser, accompagnato da Maria Mosole, ex campionessa mondiale ed italiana di ciclismo Un momento di aggregazione e di divertimento, diventato un vero must, che si inserisce in un panorama più ampio di attività ed eventi promossi dal Centrolame ,con l’obiettivo di sostenere stili di vita più sostenibili e riscoprire le bellezze e le risorse del territorio. L’iniziativa, con il Patrocinio del Comune di Bologna, vede consolidarsi la collaborazione con UISP diventato vero e proprio partner e che ha scelto per quella giornata il Centrolame come ritrovo per il proprio raduno cicloturistico valido come prova del campionato provinciale cicloturismo 2023. Tutti gli iscritti alla pedalata riceveranno in omaggio un’utile borraccia ciclismo, una t-shirt dell’evento e un buono colazione da utilizzare all’interno dei bar del Centrolame.