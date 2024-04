Ciclovia del Sole, domenica 14 aprile a Crevalcore la festa per il terzo compleanno. Entrano a far parte della squadra emiliana anche i comuni del modenese di Concordia sulla Secchia, San Possidonio e Ravarino. Sono trascorsi tre anni dall’inaugurazione del tratto Mirandola-Bologna della Ciclovia del Sole e domenica 14 aprile a Crevalcore si festeggerà questo anniversario.

Tre anni in cui questo tratto dell’Euro Velo 7- Ciclovia del Sole si è posizionato come prodotto turistico in espansione, come dimostra l’interesse degli operatori anche internazionali che si registra nelle fiere di settore a cui partecipa Territorio Turistico

Bologna-Modena.

La CicloFesta comincia con tre biciclettate:

? da Bologna (ritrovo in Piazza Maggiore alle ore 8.00 e partenza alle ore 8.30)

? da Concordia sulla Secchia (partenza da Piazza della Repubblica alle ore 8.45)

? da Carpi (partenza da Piazza dei Martiri alle ore 9.00)

I tre gruppi raggiungeranno il Parco Armando Sarti a Crevalcore dove dalle 11.00 e per tutta la giornata saranno attivi laboratori, stand enogastronomici ed espositori del mondo bike.

Alle 12.00 è prevista l’apertura ufficiale della festa con interventi istituzionali, alle 14 l’incontro Mobilità sostenibile e cicloturismo, ideato e organizzato da FIAB Terre d'Acqua e alle 16 spazio alla musica con Mr No Money Band. Al parco è prevista un’area delimitata in cui lasciare la propria bicicletta custodita.

Le attività e i laboratori della CicloFesta sono pensati per tutte le età e i gusti: si comincia dallo yoga di defaticamento, per chi arriva al parco in bicicletta (a cura di Emanuela Grazioli di I Love Yoga), l’asta delle biciclette organizzata da La Piccola Carovana e Cooperativa Csapsa 2. Per i più piccoli ci sarà lo spettacolo di burattini a cura de I Burattini di Mattia, un laboratorio di carta riciclata a cura del CEAS La Raganella di Mirandola, la Biblioteca di Crevalcore con letture e laboratori, la gimkana per i giovanissimi a cura della Ciclistica Bonzagni. Per le ragazze e i ragazzi, nel nuovissimo skatepark si svolgerà lo skate contest best trick organizzato da Marco Forni, oltre a tornei di basket e volley, mentre presso la scuola di musica Melò sarà possibile provare gli strumenti e visitare la scuola.

Tra i numerosi stand gastronomici di street food e non solo, ci sarà uno show cooking di Taverna del Cuore, Bottega Aleotti e Club A Tavola, la degustazione del salame di San Felice a cura del Comune di San Felice sul Panaro – Fiera di San Biagio e prodotti locali portati dalle Aziende agricole del territorio.

Previste inoltre aperture straordinarie del museo della Pace “Guido Mattioli” e, dalle 10 alle 12, del Museo dei Burattini “Leo Preti” presso Porta Bologna, a cura degli operatori di Agen.ter., con visita guidata alle ore 10 con Fabio Lambertini.