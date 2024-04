“La Città Mutante. Riusi del ‘900”, la ciclovisita dell'Ordine degli Architetti di Bologna nel contesto della Fiera del Cicloturismo.

L'Ordine degli Architetti di Bologna partecipa alla terza edizione della Fiera del Cicloturismo, in programma a Bologna tra 5 e 7 aprile 2024, proponendo la Ciclovisita "La Città Mutante. Riusi del '900", dedicata ai progetti di recupero e trasformazione temporanea o permanente di significativi complessi architettonici del Novecento bolognese, prevalentemente originati a servizio dell'attività industriale. In questa occasione, verrà anche presentato e inaugurato il nuovo sito web dedicato alle Ciclovisite, che raccoglie la multiforme esperienza di una attività organizzata senza interruzioni a partire dal giugno 2007, e che permetterà di ripercorrere gli itinerari proposti negli anni scorsi, intrecciandone i contenuti in forma dinamica. Tale strumento è anche concepito per dare ulteriore visibilità ai temi e ai luoghi che le Ciclovisite hanno voluto incontrare in tutti questi anni, per incentivare una positiva sensibilità verso quelle architetture e quanto le circonda.

L'itinerario guidato in bicicletta parte come di consueto dal pieno centro storico, di fronte al Palazzo Ronzani, Cinema Modernissimo, seguendo un tracciato che lega strutture che hanno dato volto e supporto alla città moderna, nel pieno sviluppo a cavallo tra '800 e '900, e che in epoche più vicine hanno permesso di reinterpretarne le funzionalità rispondendo alle esigenze della città attuale, secondo sequenze sempre più celeri e a volte impreviste. Per questo, in taluni casi, si sono determinati anche usi temporanei, come quello attuato nel progetto DumBO, che accoglie la Fiera dedicata alle due ruote; un progetto che ha voluto ripensare i vastissimi spazi costruiti nell'ambito dello scalo ferroviario Ravone, da alcuni anni dismessi, per offrirne una immediata disponibilità alla città odierna, in attesa di definire e avviare i complessi programmi di rigenerazione urbana permanente.

Il tour terminerà intorno alle ore 12.30 a DumBO, in via Casarini 19, presso la Fiera del Cicloturismo, con la presentazione del nuovo sito Ciclovisite creato dallo studio bolognese Indici Opponibili e curato del Gruppo Archivi dell'Ordine Architetti PPC di Bologna. La Partecipazione libera e gratuita, è gradita l'iscrizione via mail.

Daniele Vincenzi, responsabile dell’Archivio Storico dell’Ordine degli Architetti di Bologna, da cui nascono le Ciclovisite all’architettura moderna nel 2007, descrive così l’iniziativa: “Le Ciclovisite, da oltre 15 anni proposte con continuità, offrono una particolare modalità di visitare la città nei suoi vari aspetti, entrando in contatto diretto e “tangibile” con le architetture del Novecento cittadino. L’obbiettivo non è rivolto solo a opere formalmente “belle”, ma soprattutto al visitare e conoscere luoghi che siano in grado di raccontare ed esprimere il valore di una realtà urbana, di una comunità, accompagnati dal supporto dei documenti di archivio e delle testimonianze.

Riflettendo sul significato che poteva avere per chi vive la città, ho pensato allo sviluppo di una maggiore consapevolezza e sensibilità verso i luoghi del vivere quotidiano. Ad esempio, a partire dalla fine degli anniSessanta, proprio a Bologna si è sviluppata una cultura che guardava con rispetto all’architettura storica, e non parlo dei monumenti, ma della vita minuta dei centri storici, e questo movimento ha mutato radicalmente i parametri di valutazione delle nostre città e i modi con cui approcciare i nuclei più antichi. Ecco, mi auguro che analogamente si possa progredire anche nei riguardi dell’architettura del ‘900, in dinamico ed evoluto equilibrio tra conservazione e innovative progettualità, che è sempre giusto sperimentare e adottare. Per sviluppare questa sensibilità è motivante la conoscenza dei luoghi, è dalla conoscenza che può scaturire affezione e rispetto. E questo significa concretamente rendere la città più bella e accogliente, perché vissuta consapevolmente: essere in grado di apprezzare il valore di un luogo significa viverlo positivamente e poterne avere cura.

L’uso stesso della bicicletta non solo facilita gli spostamenti, ma anche testimonia un approccio sensibile sui modi di vivere la città, convinti che cultura, storia ed ambiente siano per l’appunto fortemente intrecciati. E vorrei sottolineare che questa possibilità, come anche la partecipazione alle Ciclovisite, è aperta e rivolta a tutti, come è alla portata di tutti la consapevolezza e l’appropriazione di questa forma allargata di città”.

Le Ciclovisite saranno anche on-line, per condividere ancora meglio, con il nuovo sito dedicato, i tragitti, le opere e i pensieri dedicati al progetto. Il Presidente dell’Ordine degli Architetti, Marco Filippucci, racconta la nascita del sito ciclovisite.it alla luce del lancio di questa importate innovazione nel percorso di accessibilità e apertura dell’Ordine alla città, volta ad offrire una finestra sugli architetti e sulle architetture che costruiscono lo spazio urbano.



Gli architetti che parteciperanno potranno richiedere 1 CFP in autocertificazione.

Per info e iscrizioni: segreteria Ordine Architetti (Gaia).

segreteria@archibo.it

tel 051/4399016