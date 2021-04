"Cimap! Cento italiani matti a Pechino": l’incredibile viaggio transcontinentale compiuto da 77 malati mentali

"Cimap! Cento italiani matti a Pechino" regia di Giovanni Piperno | rassegna online di DER - Documentaristi Emilia Romagna. Al via dal 30 marzo, “Registi on line a primavera – Spring Doc 2021”, la nuova rassegna online promossa dalla DER - Documentaristi Emilia Romagna, che per le quattro settimane primaverili, fino al 26 aprile, porta sulla piattaforma Docacasa.it, quattro documentari della migliore produzione italiana, accompagnati da incontri con i rispettivi autori e disponibili gratuitamente per tutti. "Cimap! Cento italiani matti a Pechino" di Giovanni Piperno, storia dell’incredibile viaggio transcontinentale compiuto da 77 malati mentali e 130 tra operatori, psichiatri, familiari e volontari, in treno da Venezia a Pechino, passando per Ungheria, Ucraina, Russia e Mongolia.

Scopo di questa ‘folle’ impresa organizzata dall’associazione ANPIS e dal movimento “Le parole ritrovate”, combattere il pregiudizio che ancora soffoca la possibilità d’integrazione e di cura dei malati mentali. Sabato 10 aprile 2021 alle 18, sarà possibile incontrare il regista – sempre su Docacasa.it per parlare con lui del film, della sua storia e delle sue scelte stilistiche. Per seguire “Registi on line a primavera” basta andare sul sito www.docacasa.it