Sabato 27 maggio, ore 10 "Certosa Tombe ’900: memoria e custodia".

I volontari dell'Associazione Amici della Certosa assieme agli studenti del Liceo Artistico Arcangeli, presentano le proprie testimonianze di partecipazione al progetto “Tombe’900”, realizzato su 8 tombe monumentali. La Certosa, che accoglie gran parte delle famiglie bolognesi del passato, è un'opera architettonica di grande valore artistico e storico. Le tombe che qui si trovano, vere e proprie opere artistiche funerarie, acquisiscono il titolo di MONUMENTUM, in latino RICORDO, luogo di memoria e testimonianza per le generazioni future. Il progetto portato avanti dalla Associazione Amici della Certosa di Bologna vuole partire dall’attenzione su singole tombe significative del Novecento per creare un ponte tra passato, presente e futuro, e preservare nel tempo la MEMORIA che ci è stata consegnata. Attraverso la partecipazione collettiva e diretta di cittadini (soci, studenti) si propone un progetto pilota e replicabile, rivolto alla conoscenza di un numero crescente di monumenti funerari.

Ritrovo all'Info Point storico-artistico ore 9.45, via della Certosa 18 (cortile chiesa). Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria ad amicidellacertosa@gmail.com A cura di Francisco Pérez e Lucia Vanghi dell'Associazione Amici della Certosa in collaborazione con il Liceo Artistico Arcangeli (classe 4D) e il Museo civico del Risorgimento. Appuntamento in occasione della Settimana alla scoperta dei cimiteri europei e della rassegna Certosa di Bologna | Calendario estivo 2023.