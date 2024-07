Cimini e l'Orchestra leggera in concerto al BOtanique

Sabato 13 luglio 2024 Cimini e l'Orchestra leggera live sul palco del BOtanique.

Un evento unico, pieno di sorprese e anticipazioni, che segna il ritorno di Cimini. Il cantautore, bolognese d’adozione, per l’occasione sarà accompagnato dalla sua band e dall’orchestra Leggera. Nella splendida cornice dei Giardini di Filippo Re e in esclusiva per il BOtanique Festival, verranno presentati, oltre che il classico repertorio del cantautore, alcuni inediti che faranno parte del nuovo lavoro prossimamente in uscita, il tutto riarrangiato e riproposto in chiave orchestrale.