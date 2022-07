CineCasalone, documentari sotto le stelle nel quartiere San Donato: "Kevin - Will my people find peace?"

Prezzo non disponibile

Martedì 26 luglio alle 21:30 in via San Donato 149 verrà proiettato il documentario sulla giovane giornalista ugandese che intervistò il leader dell'organizzazione terrorista Lord’s Resistance Army

Il CineCasalone è la storica rassegna cinematografica all'aperto organizzata da Sofos APS che ogni estate anima il quartiere San Donato all'interno della suggestiva cornice del cortile del Casalone. Quest'anno, giunto alla X edizione, è interamente dedicato ai documentari d'autore grazie alla collaborazione con la D.E-R, Associazione Documentaristi Emilia-Romagna APS.

Kevin - Will my people find peace?

regia: Marco Mensa, Elisa Mereghetti; produzione: Ethnos (2014 - IT - 42 min)

Il documentario, in italiano, è il ritratto di Kevin Doris Ejon, reporter ugandese di 29 anni, nota per essere una dei pochi giornalisti che hanno incontrato e intervistato Joseph Kony, il leader delle milizie ribelli della Lord’s Resistance Army, che negli ultimi 25 anni ha disseminato terrore e morte nel Nord Uganda. Oggi Kevin si interroga sulle ferite lasciate dalla guerra e su un tema universale: il difficile cammino verso la pace e la riconciliazione.

Ingresso gratuito senza prenotazione.

Per info:

eventi@sofosdivulgazionedellescienze.it

Cell/WhatsApp 3703155954