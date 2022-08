Cinema, ad agosto la rassegna sui colli bolognesi curata da Roy Menarini

Il rapporto tra musica e immagini, film e colonna sonora, immaginario collettivo e storia delle nostre passioni: si intitola “Music Roots” la rassegna cinematografica patrocinata dalla Cineteca di Bologna a cura di Roy Menarini, critico cinematografico e docente universitario, con la musica come filo conduttore della proposta, in programma ogni giovedì sera di agosto alle ore 22.00 a Fienile Fluò (via di Paderno, 9) nell’ambito di Scena Natura, la rassegna multidisciplinare di teatro, cinema, danza, musica ed esperienze immersive nel paesaggio in programma fino al prossimo 16 settembre.

Si inizia giovedì 4 agosto con Motel Woodstock di Ang Lee (2009), incredibile storia di Elliot Tiber, artista, sceneggiatore e scrittore statunitense, uno dei “padri” del leggendario festival di Woodstock, che da Presidente della Camera di Commercio di Bethel, New York, decide di accogliere in paese il disapprovato festival hippy di Woodstock. Giovedì 11 agosto il cult Quadrophenia di Franc Roddam (1979), tratto dall’omonimo album degli Who, che ne furono produttori: la storia di Jimmy, membro di una band mod in perenne scontro con i rivali rockets, che cerca nelle droghe una via di fuga a un presente di fallimenti. Giovedì 18 agosto Mo’ Better Blues di Spike Lee (1990), film sul jazz raccontato dall’interno, con Denzel Washington nei panni dell’egocentrico trombettista Bleek Gilliam. Il 25 agosto infine Ultima notte a Soho di Edgar Wright (2021), ibrido tra horror, thriller e dramma psicologico ambientato nella leggendaria Swingin’ London degli anni Sessanta. L’ingresso alle singole proiezioni è di 5€, con la possibilità di acquistare SN22 Visioni, un carnet di accesso a tutti e 4 i film in cartellone al costo di 15€.

Non solo cinema nella programmazione di Scena Natura per il mese di agosto: mercoledì 3 agosto alle 22.00 il teatro con OUT! di Allegra de Mandato con Angelica Zanardi, che porta in scena in un intimo monologo vita, sogni, delusioni, ricordi di un’attrice in un racconto appassionato e senza pelle, alla ricerca di un contatto con il pubblico che salva, unisce e cura (ingresso 10€, ridotto 8€). Venerdì 5 agosto alle 22.00 Landscape Channel, proiezioni sonorizzate a cura di Alessio Bertallot, musicista, autore, conduttore radiofonico e dj (ingresso 5€). Domenica 7 agosto alle 19.30 “Fragile”, spettacolo di danza a cura della compagnia Mualem/De Filippis Dance Projects con la coreografia di Claudia Catarzi: si tratta della nuova creazione per la terza edizione di CO-LAB, programma di formazione dedicato a danzatori che hanno già completato un percorso di formazione nella danza ma che ancora non hanno fatto il loro ingresso nel mondo professionale, ai quali viene fornita l’opportunità di prendere parte al processo di costruzione di uno spettacolo con una compagnia professionale. “Fragile” nasce da una ricerca che esplora le relazioni tra gli individui, le paure, il bisogno di affidarci agli altri preservando la nostra individualità (ingresso 8€, ridotto 6€).

Per info e prenotazioni: tel. 051 589484, Whatsapp 324 5508337 o mail a scenanatura@fienilefluo.it

È possibile tesserarsi all’associazione Crexida acquistando Carta Fluò e Carta Fluò+, le tessere annuali che danno diritto a sconti sui singoli ingressi alla rassegna e omaggi: tutte le info al link https://www.crexida.it/cartafluo/.