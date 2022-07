Estate sotto il grande schermo: tutti i programmi dei cinema all'aperto a Bologna e provincia

Quanti grandi schermi per guardare grandi film per quest'estate? Seconde visioni, restauri, proiezioni con grandi ospiti, programmi settimanali e mensili di grande qualità per cinefili e non: tantissime le serate sotto te stelle a godere della magia della settima arte. E se il cinema in Piazza Maggiore non ha bisogno di presentazioni (ma facciamo un ripasso del programma), la costellazione di eventi sparsi forse merita un ripasso: eccoli tutti (o quasi!)

La 36ª edizione del festival Il Cinema Ritrovato, promosso dalla Cineteca di Bologna, si svolgerà a Bologna, dal 25 giugno al 3 luglio. 9 giorni di proiezioni da mattina sera, in 7 sale coinvolte in città (Sala Scorsese e Sala Mastroianni al Cinema Lumière, Auditorium – DAMSLAB, Cinema Jolly, Cinema Arlecchino, Cinema Europa, Sala Cervi), e il gran finale, tutte le sere, in Piazza Maggiore e due serate speciali, sempre all’aperto, in Piazzetta Pasolini. E alla Biblioteca Renzo Renzi si rinnova l’appuntamento con la Book Fair, la fiera dell’editoria dedicata alle pubblicazioni cinematografiche, che quest’anno raccoglie 70 editori. E poi gli incontri al Teatro Arena del Sole e al MAST.

CR2 Il programma completo

Le serate in Piazza Maggiore:

19 giugno: l’inno pacifista di Charlie Chaplin, Il grande dittatore (serata promossa da Coop Alleanza 3.0);

20 giugno: un cult presentato dal suo stesso regista, Walter Hill: I guerrieri della notte (serata promossa da Abruzzese e Associati);

21 giugno: una serata dedicata alla Festa della Musica, grazie a Entroterre Festival che inaugurerà il suo cartellone martedì 21 giugno con lo spettacolo Potentissima signora, dedicato a Laura Betti e Pier Paolo Pasolini, con la voce di Cristina Zavalloni, seguito dalla proiezione della Ricotta di Pasolini;

22 giugno: il film che ha reso famoso Peter Lorre, a cui il festival dedica un’ampia retrospettiva: M – Il mostro di Düsseldorf di Fritz Lang;

23 giugno: il nuovo montaggio del Padrino III, Mario Puzo’s The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone (serata promossa da Lloyds Farmacia);

24 giugno: la Carmen di Francesco Rosi per ricordare il centenario della nascita del regista, presentata da Nicolas Seydoux (serata promossa da Gaumont);

25 giugno: Il conformista di Bernardo Bertolucci presentato da Stefania Sandrelli (serata promossa da ACE – Association des Cinémathèques Européennes);

26 giugno: Le pupille, nuovo film di Alice Rohrwacher girato a Bologna, presentato all’ultimo Festival di Cannes e musicato dalle Cleaning Women, seguito da Brevi incontri, film diretto nel 1967 dalla regista naturalizzata ucraina Kira Muratova. La serata sarà presentata da Alice Rohrwacher (la serata è promossa da CAMST);

27 giugno: primo cine-concerto con l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna diretta da Timothy Brock, autore anche della partitura originale per il film Femmine folli (serata promossa da Aeroporto G. Marconi Bologna);

28 giugno: il muto Dans la nuit di Charles Vanel, accompagnato da due componenti del gruppo Cleaning Women e presentato da Thierry Frémaux (serata promossa da Ottica Garagnani);

29 giugno: un grande Douglas Sirk con il suo Come le foglie al vento;

30 giugno: Olivia Harrison presenta The Beatles – Get Back (serata promossa da Pelliconi);

1° luglio: Singin’ in the Rain di Stanley Donen e Gene Kelly (serata promossa da Stefauto);

2 luglio: torna l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna diretta da Timothy Brock, questa volta per Nosferatu di F.W. Murnau. Introduce la serata (promossa da Mare Termale Bolognese) il regista Gabriele Mainetti;

3 luglio: arriva John Landis con i suoi Blues Brothers (serata promossa da Gruppo Hera);

4 luglio: Wes Anderson presenta il restauro di The Last Picture Show di Peter Bogdanovich;

5 luglio: torna John Landis con Una poltrona per due (serata promossa da Trenitalia Tper);

6 luglio: lo spettacolare Topkapi di Jules Dassin;

7 luglio: omaggio a Sophia Loren, con due episodi di Vittorio De Sica, presentati da Vincenzo Mollica, La riffa (da Boccaccio ’70) e Mara (da Ieri, oggi, domani). Serata promossa da BPER:

8 luglio: Alain Delon è Frank Costello faccia d’angelo;

9 luglio: e James Dean è Il gigante;

10 luglio: la musica di The Last Waltz di Martin Scorsese (serata promossa da Tper).

Tra le grandi conferme di Estate Bologna, dal 19 giugno la Cineteca di Bologna riaccende il grande schermo di Piazza Maggiore con l'attesissimo cartellone di Sotto le stelle del cinema. La storica manifestazione si intreccerà con il festival Il Cinema Ritrovato (25 giugno - 3 luglio), la cui 36a edizione tornerà, dopo due anni vissuti comunque coraggiosamente in presenza, alle sue date consuete a cavallo tra fine giugno e inizio luglio.

PROGRAMMA 2022-2

Si gira! Cinema nei parchi della città (Bologna)

"Si Gira!": la magia del cinema arriva nei parchi di quartiere, a San Donato - San Vitale, Borgo Panigale – Reno e Savena. Dal 12 al 31 luglio 18 proiezioni gratuite itineranti alla Casa Gialla del Pilastro, al Giardino Sorelle Mirabal di Casteldebole e al Giardino Europa Unita del Savena Non uno ma tre schermi per consentire ai cittadini di vivere la bellezza del cinema all’aperto anche lontano dallo schermo di Piazza Maggiore, e per alimentare quel progetto di cultura diffusa su tutto il territorio che caratterizza Bologna Estate.

Si intitola “Si Gira!” il cartellone itinerante di proiezioni gratuite voluto dal Comune di Bologna in tre aree verdi di altrettanti quartieri – il parco della Casa Gialla al Pilastro (San Donato - San Vitale), il Giardino Sorelle Mirabal a Casteldebole (Borgo Panigale – Reno) e il Giardino Europa Unita al Quartiere Savena – che dal 12 al 31 luglio prossimi si trasformeranno in piccole arene cinematografiche per godere della magia del grande schermo al fresco dei parchi. Il Giardino Sorelle Mirabal ospiterà invece dal 19 al 24 luglio “Vogliamo ridere” con la proiezione di “Febbre da Cavallo", film di culto della commedia italiana che ha lanciato le carriere dei protagonisti Proietti e Montesano, “Il sorpasso”, considerato unanimemente il capolavoro di Dino Risi e “Pane e Cioccolata” con Nino Manfredi. Al Giardino Europa Unita del Savena arrivano invece dal 26 al 31 luglio sei “Classici sotto le stelle”: dal sempreverde “Fantozzi” di Luciano Salce, che nel 1975 lanciò il mito del ragioniere più bistrattato d’Italia, ai “Comizi d’amore” di Pier Paolo Pasolini a film più recenti ma già entrati di diritto nella categoria, come “L’uomo che verrà” di Giorgio Diritti. Non mancheranno le proposte per i più piccoli, tutti i sabato sera: si parte con “Il Piccolo Principe” sabato 17 al Pilastro, per proseguire il 23 luglio a Casteldebole con "La famosa invasione degli orsi in Sicilia", straordinario film di animazione che nel 2019 ha segnato il debutto alla regia del disegnatore Lorenzo Mattotti fino a sabato 30 luglio al Savena con “Il mio vicino Totoro”, film d'animazione del 1988 scritto e diretto da Hayao Miyazaki.

SIGIRA programma 2022

Arena Puccini - dlf, via Sebastiano Serlio (Bologna)

Come ogni anno, l’Arena Puccini, storico cinema all’aperto molto caro al pubblico bolognese, propone un cartellone che raccoglie il meglio della produzione italiana e internazionale uscita nelle sale dallo scorso autunno a oggi, con incontri e ospiti. La rassegna Accadde domani è promossa da FICE Emilia-Romagna con il sostegno della Regione Emilia-Romagna. È attivo in Arena il servizio Movie Reading.

PROGRAMMA ARENA PUCCINI 22

B'est Movie, la rassegna estiva dell'Unione Reno-Galliera (8 comuni del bolognese)

Dal 4 luglio al 2 agosto, 20 appuntamenti in 8 comuni della pianura bolognese: è la rassegna cinematografica estiva B’Est Movie organizzata dall’Unione Reno Galliera con la Fondazione Cineteca di Bologna e realizzata grazie al contributo dell’ Regione

Emilia Romagna - Film Commission. Il ricco cartellone, con venti proiezioni gratuite in 8 comuni della pianura bolognese, invita il pubblico ad appassionarsi al grande cinema attraverso pellicole del patrimonio della Fondazione Cineteca di Bologna, il Cinema Ritrovato ed il Cinema Partecipato, ma anche con un omaggio a Pier Paolo Pasolini nel centenario della sua nascita, opere meno note di registi e registe divenuti poi celebri, cinematografie di diversi paesi e gemme d’animazione per un pubblico di tutte le età.

Le proiezioni prendono il via a San Giorgio di Piano e Granarolo con due pellicole d’antan dall’inestimabile valore cinematografico: Il posto di Ermanno Olmi, restaurato da Cineteca di Bologna e Titanus, e Mamma Roma di Pier Paolo Pasolini, restaurato da CSC – Cineteca Nazionale e proiettato in occasione del centenario del grande autore bolognese.

Sempre in occasione del centenario verrà proiettato il recentissimo film di Emilio Marrese Il giovane corsaro, realizzato con il sostegno di Emilia-Romagna Film Commission, che racconta il rapporto tra il giovane Pasolini e Bologna. Sono diverse le registe scelte per la rassegna che affrontano argomenti importanti per le giovani generazione: Nadine Labaki con Cafarnao – Caos e miracoli, candidato come miglior film straniero agli Oscar 2019, Isabella Sandri con Un confine incerto, realizzato nel 2019 grazie al supporto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT) e della Cineteca di Bologna, ma anche Alice Rohrwacher con Lazzaro Felice, miglior sceneggiatura al Festival di Cannes nel 2018,Settore Cultura, Turismo, Sport e Politiche giovanili



Emma Dante con Le sorelle Macaluso, trasposizione cinematografica dello spettacolo teatrale della regista palermitana, Céline Sciamma con Tomboy, vincitore di Teddy Award e Torino LGBT Film Festival, e Lina Wertmüller con I basilischi, film di debutto della regista italiana che è stata la prima donna nella storia ad essere candidata all'Oscar come migliore regista e che venne insignita del Premio Oscar onorario nel 2020, poco prima della sua morte. Un omaggio va anche alla recentemente scomparsa Monica Vitti attraverso il film L’avventura che segna la prima collaborazione fra l’attrice e il grande Michelangelo Antonioni. Non mancano i film d’animazione pensati per soddisfare anche le esigenze di famiglie con bambini pur mantenendo alto il contenuto rappresentato: è il caso de Il bambino che scoprì il mondo di Alê Abreu, candidato a miglior film d’animazione nel 2016, che trasmette emozioni e concetti con una sensibilità poetica mediata da una ricerca estremamente creativa delle immagini. Altrettanto si può dire di Ribelle, Oscar, Golden Globe e Premio BAFTA come miglior film d’animazione nel 2013, che compie un ulteriore passo avanti verso un'idea di vera e propria recitazione da parte di personaggi animati, trasmettendo le emozioni della principessa Merida come se fosse una persona in carne ed ossa a viverle. Non di minore spessore culturale è Versi perversi, tratto dall’omonimo capolavoro di Roal Dahl e candidato a miglior film d’animazione nel 2018, che ribalta completamente le fiabe tradizionali.

La rassegna affronta anche altri temi pregnanti della discussione contemporanea dei giovani come le differenti sfaccettature, dal conflitto alla solidarietà, del rapporto con i genitori, portando sullo schermo i film Ladri di biciclette di Vittorio de Sica, vincitore di diversi riconoscimenti tra cui Oscar e Golden Globe per miglior film straniero, La prima cosa bella di Paolo Virzì, David di Donatello alla miglior sceneggiatura, miglior attrice e migliore attore, e Captain Fantastic di Matt Ross, premio per la miglior regia al Festival di Cannes nel 2016. Altrettanto significative le pellicole che mettono in relazione i giovani con tematiche sociali quali la disabilità, come accade in Wonder di Stephen Chbosky, o la difficile vita dei giovani delle periferie romane, narrata ne La terra dell’abbastanza dei fratelli D'Innocenzo, Nastro d’argento come miglior opera prima. In questo ambito si inserisce anche Est dittatura last minute di Antonio Pisu che descrive la necessità dei giovani di essere presenti e protagonisti degli eventi che segnano la storia della loro epoca, alternando al racconto cinematografico video girati all'epoca dei fatti, cui si aggiungono materiali d'archivio provenienti dalle Teche Rai e da Cinecittà-Luce, ma anche da fonti minori e private.

Il calendario completo degli appuntamenti e gli approfondimenti su ciascuna proiezioni, sono consultabili sul sito istituzionale dell’Unione Reno Galliera e sul sito dedicato alla rassegna https://rassegnabestmovie.it/

Arena del cinema (Vergato)

L’estate vergatese, anche quest’anno, si arricchisce della programmazione cinematografica realizzata grazie alla collaborazione creatasi tra la Cineteca di Bologna, che cura la rassegna, il Comune di Vergato e l’Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese.

Si inizia martedì 5 luglio con l’edizione restaurata, da CSC-Cineteca Nazionale, Surf Film e L'immagine ritrovata della Cineteca di Bologna, del film “Una giornata particolare”. Il secondo appuntamento, martedì 12 luglio, sarà proiettata la pellicola che ha fatto la storia del cinema “The Blues Brothers” di John Landis. In questo caso sarà proiettata una edizione speciale restaurata per il 40° anniversario e la stessa versione originale avrà sottotitoli italiani. Martedì 19 luglio spazio al cinema italiano con “I mostri” di Dino Risi, restaurato dalla Cineteca di Bologna. Una serata che vuole essere un omaggio a due grandi attori come Vittorio Gassman e Ugo Tognazzi di cui ricorre il centenario della nascita. Martedì 26 luglio il pubblico potrà vedere l’edizione restaurata del cinquantenario da Paramount Eagle Pictures de “Il padrino” di Francis F. Coppola. L’ultimo appuntamento è per martedì 2 agosto con “Ferie d’agosto” di Paolo Virzì, film restaurato Cineteca. La rassegna è inserita nel calendario degli appuntamenti di Bologna estate. Tutti i film saranno proiettati dalle ore 21.00 L’amministrazione comunale, da anni, si è impegnata nel rilancio dell’Arena all’aperto e la partnership con la Cineteca, incrementerà ulteriormente lo svolgimento delle attività culturali in questa storica sede.

Cinema sotto le stelle, XIV^ "Vai dove ti porta il film" (Anzola)

Dal 6 luglio torna il cinema all'aperto itinerante ad Anzola e frazioni: nello spazio verde del Museo Carpigiani, a San Giacomo del Martignone, a Ponte Samoggia, nel giardino della Ca' Rossa – per la prima volta - per chiudere come da tradizione nella suggestiva location dell'antica Badia di Santa Maria in Strada. Quest'anno trovate nel cartellone otto titoli che rappresentano undici città, quasi tutte italiane. Viene proposta in apertura la pellicola indipendente "Enea e Miranda", un vero caso cinematografico, un film girato a Bologna da un gruppo di artisti che hanno rifiutato di entrare nel circuito delle grandi case distributrici ottenendo un ottimo successo di pubblico. È stato scelto un film immaginifico e poetico di Alessandro Siani, ma anche divertenti commedie italiane dei registi Brizzi, Ficarra e Picone, Zalone, per trascorrere insieme l'estate in leggerezza, che donano anche spunti di riflessione sul costume e sulla contemporaneità. Il film "Il tuttofare", di Valerio Attanasi, un'opera di satira sul malcostume del nostro Bel Paese, vede la grande recitazione di Sergio Castellitto. La programmazione si concluderà con un documentario molto interessante sul progetto di due ragazzi con la sindrome di Down e sui mille ostacoli burocratici che hanno dovuto superare prima di sposarsi.

Programma: 6 luglio ore 21.30 Gelato Museum Carpigiani, BOLOGNA: proiezione di"Enea e Miranda" di E. Valentinuzzi e S. Suppini, 2021. 13 luglio ore 21.30 Gelato Museum Carpigiani TORINO: proiezione di "Se mi vuoi bene" di Fausto Brizzi, 2019. 20 luglio ore 21.30 Giardino del Centro sociale Ca' Rossa "ROCCA DI MEZZO SICULA" - FROSINONE – OUARZAZATE: proiezione di "Primo Natale" di Ficarra e Picone, 2019. 27 luglio ore 21.30 Ponte Samoggia (Parco di via Gasiani) BARLETTA - ANDRIA – TRANI - MALINDI: proiezione di"Tolo Tolo" di Checco Zalone, 2020. 3 agosto ore 21 Giardino del Centro sociale Ca' Rossa NAPOLI: proiezione di "Il giorno più bello del mondo" di Alessandro Siani, 2019. 31 agosto ore 21 Parco Margherita Hack - San Giacomo del Martignone MILANO: proiezione di "Soap Opera" di Alessandro Genovesi, 2014. 7 settembre ore 21: Badia di Santa Maria in Strada ROMA: proiezione di"Il tuttofare" di Valerio Attanasio, 2018. 14 settembre ore 20.30 Sala polivalente della Biblioteca in collaborazione con CEPS Trisomia 21 APS, Bologna e con la presenza del regista BOLZANO: proiezione di "LUCA+SILVANA", regia di Stefano Lisci, produzione Cooperativa 19, 2018.

"Sotto le stelle del cinema" fa parte di Bologna Estate 2022, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Territorio Turistico Bologna-Modena. A cura dell'Amministrazione Comunale e della Pro Loco di Anzola con la collaborazione del Gelato Museum Carpigiani, dei volontari della Ca' Rossa, di San Giacomo del Martignone (AVSG), della Parrocchia di Santa Maria in Strada, dei volontari per il Verde di Ponte Samoggia

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Per info cultura@comune.anzoladellemilia.bo.it

"Il cinema è il cinema" (Sasso Marconi)

Parte lunedì 20 la rassegna di cinema sotto le stelle "Il Cinema è il Cinema", che ci accompagnerà durante l'estate con una ricca programmazione (due mesi di proiezioni, 19 film complessivi), offrendo agli appassionati la possibilità di guardare le novità dell'estate e i film dell'ultima stagione su grande schermo all'aperto, nell'arena estiva del Giardino "Marija Gimbutas" (il giardino della Biblioteca comunale).

La rassegna ripropone la collaudata formula che prevede due film a settimana, lunedì-martedì e giovedì-venerdì, e due serate di proiezione per ciascun film (solo in pochissimi casi è prevista un'unica serata di proiezione): un modo per offrire a tutti la possibilità di assistere alle proiezioni in sicurezza, considerando che la capienza dell'arena è limitata a 75 posti. Quest'anno, poi, c'è una novità: alcuni film (quattro in tutto) verranno proposti anche in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Ad aprire la rassegna è L'angelo dei muri, thriller psicologico in cui si confondono realtà e immaginazione (lunedì 20 e martedì 21 giugno). Si prosegue giovedì 23 con Come prima, un road movie che parte dai sobborghi di una cittadina francese e ci conduce a Procida, in un'Italia alle prese con la ricostruzione del Secondo Dopoguerra. La programmazione completa, a cura dell'Assessorato alla Cultura del Comune in collaborazione con SEAC Film, è disponibile sul sito internet del Comune di Sasso Marconi, al link https://bit.ly/3O3JoUP

Ogni sera, proiezione unica ore 21.30 giugno/luglio, h. 21.15 agosto

Biglietto d’ingresso: 3 Euro