Cinema all'aperto all'Arena Tivoli:il programma di agosto

Con il 3 di agosto le proiezioni all'ARENA TIVOLI inizieranno alle ore 21 e non più alle ore 21,30, per cui prestate ATTENZIONE !

Ecco l'ultima parte della programmazione estiva 2020. In essa abbiamo inserito film usciti nella settimana precedente alla chiusura delle sale e, anche se alcuni sono passati in vari canali televisivi, siamo sicuri che gli appassionati di cinema li desiderano vedere in un mega schermo da mt. 12 x 8 e al fresco all'aperto. Le proposte di DOPPIO SOSPETTO, CATTIVE ACQUE e la riproposta di MEMORIE DI UN ASSASSINO sono tra questi. Anche film mai usciti come MADAME CURIE, L'ANNO CHE VERRA' (solo un'anteprima e alcune proiezioni all'Antoniano). Poi alcune proposte di film della passata stagione come 1917, GLI ANNI PIU' BELLI, SORRY WE MISSED YOU, RICHARD JEWELL e C'ERA UNA VOLTA ...A HOLLIWOOD.

Non manca anche un'anteprima , prevista per VENERDI 21 agosoto alle ore 21 : COSA RESTA DELLA RIVOLUZIONE (Tout ce qu'il me reste de la révolution) Un film diretto ed interpretato da Judith Davis.

Che altro ? Vi ricordiamo che gli spettacoli in agosto saranno alle ore 21 e sempre all'aperto.

Vi aspettiamo !



Per l'accesso all'Arena saranno seguite scrupolosamente le seguenti disposizioni:

- Sanificazione giornaliera della sala

- Acquisto online dei biglietti con scelta del posto

- Durante la visione del film NON è obbligatorio indossare la mascherina (DCPM 11.06.2020) MA tutti gli spettatori devono indossare la mascherina dall’ingresso fino al raggiungimento del posto e ogni volta che si alzano e si allontanano dal loro posto, anche quando escono dalla sala.

- È possibile il consumo di bevande e alimenti all’interno della sala, al proprio posto.

- Dispenser gel igienizzante all’ingresso del cinema

- Distanziamento delle sedute: minimo 1 metro, da tutti i lati; abbiamo aumentato la distanza tra le sedie e diminuito i posti (da 196 a 172)



Tutte le sere unico spettacolo alle ore 21 all'aperto



Sono preferite le prenotazioni on line - alle quali sarà applicato per tutti il prezzo ridotto di €uro 5 + prev. - ma comunque la cassa sarà operativa 30 minuti prima dell'inizio dello spettacolo.

Posti numerati.

I prezzi alla cassa saranno € 6 interi ed € 5 i ridotti - da quest'anno sarà accettata la Card cultura e la Card Musei.

