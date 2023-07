Cinema all'aperto a Bologna e provincia: il calendario di luglio

Una delle cose più belle dell'estate: poter vedere grandi film e le seconde visioni che ci siamo persi tutti sotto le stelle. Ecco una panoramica dei grandi schermi più interessanti...

"Sotto le stelle del cinema": il cinema in Piazza Maggiore

Sabato 1° luglio: The Dreamers di Bernardo Bertolucci, presentato dal produttore del film Jeremy Thomas, dal regista Luca Guadagnino e dall’attrice Maria Paredes (serata promossa da Fondazione Saffaro e Genus Bononiae);

Domenica 2 luglio: Una storia vera di David Lynch, presentato da Mary Sweeney, produttrice e sceneggiatrice del film;

Lunedì 3 luglio: il regista due volte Palma d’Oro al Festival di Cannes Ruben Östlund presenta il suo The Square (serata realizzata in collaborazione con International Filmmaking Academy di Bologna e MAST, promossa da Gruppo Hera);

Martedì 4 luglio: ricordiamo Damiano Damiani nel decennale della scomparsa con uno dei suoi grandi film, Quién sabe? (serata promossa da Avis);

Mercoledì 5 luglio: Persepolis di Marjane Satrapi, che sarà in videocollegamento (serata promossa da Coop Alleanza 3.0);

Giovedì 6 luglio: uno dei baci più famosi della storia del cinema, quello tra Deborah Kerr e Burt Lancaster in Da qui all’eternità di Fred Zinnerman (serata promossa da Fondazione Golinelli);

Venerdì 7 luglio: l’Italia del Dopoguerra raccontata da Pietro Germi con Il ferroviere (serata promossa da Trenitalia Tper, con il contributo di A Season of Classic Films, un’iniziativa di ACE – Associations des Cinémathèques Européennes all’interno del programma Europa Creativa MEDIA);

Sabato 8 luglio: James Dean in La valle dell’Eden di Elia Kazan (serata promossa da CAMST);

Domenica 9 luglio: Parigi brucia di René Clément;

Lunedì 10 luglio: Robert De Niro, Joe Pesci e Sharon Stone nell’epica lasvegasiana di Casino firmata da Martin Scorsese, presentata dagli scenografi Francesca Lo Schiavo e Dante Ferretti (serata promossa da Ciicai);

Martedì 11 luglio: torna in Piazza Maggiore l’ormai tradizionale appuntamento con World Press Photo, presentato dal fotografo Fulvio Bugani (FotoImage) e dal critico della fotografia Michele Smargiassi (serata promossa da Alce Nero);

Mercoledì 12 luglio: serata bolognesissima con I biasanot, nuovo film di Paolo Muran e Giorgio Comaschi, seguito da un cortometraggio d’epoca di Renzo Renzi, Le notti del melodramma (serata promossa da Confcommercio Ascom Città Metropolitana di Bologna);

Giovedì 13 luglio: Audrey Hepburn e Gregory Peck sulla Vespa: Vacanze romane di William Wyler (serata promossa da BPER:);

Venerdì 14 luglio: Roberta Torre presenta il suo Tano da morire;

Sabato 15 luglio: Laura Samani presenta il suo Piccolo corpo;

Domenica 16 luglio: il regista Leonardo Di Costanzo e il produttore Carlo Cresto-Dina presentano Ariaferma;

Lunedì 17 luglio: c’è il vincitore del Premio Cipputi 2023, El suplente del regista argentino Diego Lerman (sarà presente Altan; serata promossa da Legacoop);

Martedì 18 luglio: seconda serata del Premio Cipputi 2023, con Arrivederci Berlinguer di Michele Mellara e Alessandro Rossi, musicato dal vivo da Massimo Zamboni. In apertura di serata, il capolavoro muto di Buster Keaton One Week, accompagnato al pianoforte da Daniele Furlati (serata promossa da Fondazione Gramsci Emilia-Romagna e Arci);

Mercoledì 19 luglio: Il nome della rosa di Jean-Jacques Annaud, tratto dal best seller di Umberto Eco (serata promossa da Acantho);

Giovedì 20 luglio: 1997: fuga da New York di John Carpenter con Kurt Russell (serata promossa da Lloyds Farmacia);

Venerdì 21 luglio: il cult dei fratelli Coen Il grande Lebowski (serata promossa da Conapi/Mielizia);

Sabato 22 luglio: il ritratto Elvis firmato da Baz Luhrmann (serata promossa da Assoricambi);

Domenica 23 luglio: Lo spaccone di Robert Rossen con Paul Newman;

Lunedì 24 luglio: Quattro giorni per la libertà: Napoli 1943 di Ferrari;

Martedì 25 luglio: La conversazione di Francis Ford Coppola con Gene Hackman (serata promossa da Pelliconi);

Mercoledì 26 luglio: Million Dollar Baby di Clint Eastwood con Hilary Swank (Gruppo Hera);

Giovedì 27 luglio: Qui rido io, ritratto del grande commediografo napoletano Eduardo Scarpetta, interpretato da Toni Servillo e firmato da Mario Martone, che sarà sul palco di Piazza Maggiore;

Venerdì 28 luglio: un classicissimo di Billy Wilder, A qualcuno piace caldo (in collaborazione con Gender Bender; serata promossa da Altero);

Sabato 29 luglio: c’è il Wes Anderson’s touch con The French Dispatch (serata promossa da Neirami);

Domenica 30 luglio: Vasco – Live Roma Circo Massimo, presentato dal regista Pepsy Romanoff e dal produttore Maurizio Vassallo;

Arena Puccini: il calendario del dlf

Sabato 1 luglio

Bones and All

di Luca Guadagnino, USA-Italia/2022, 130’

con Taylor Russell, Timothée Chalamet, Mark Rylance, Michael Stuhlbarg

Leone d’argento alla regia e Premio Marcello Mastroianni al Festival di Venezia 2022

v.m14

Domenica 2 luglio

Triangle of Sadness

di Ruben Östlund, Svezia-Germania-Francia/2022, 149’

con Harris Dickinson, Charlbi Dean, Woody Harrelson

Palma d’oro al Festival di Cannes 2022

Incontro con Ruben Östlund

v.o. sott. in italiano

Lunedì 3 luglio

Accadde domani

Laggiù qualcuno mi ama

di Mario Martone, Italia/2023, 118’

con Paolo Sorrentino, Ficarra e Picone, Francesco Piccolo

Incontro con Anna Pavignano

Martedì 4 luglio

Accadde domani

Il primo giorno della mia vita

di Paolo Genovese, Italia /2023, 121’

con Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Margherita Buy, Vittoria Puccini, Lino Guanciale

Mercoledì 5 luglio

Accadde domani

La stranezza

di Roberto Andò, Italia/2022, 103’

con Toni Servillo, Salvatore Ficarra, Valentino Picone

David di Donatello 2023 come migliore sceneggiatura originale, miglior produttore, miglior scenografia e migliori costumi

Giovedì 6 luglio

Accadde domani

L'ultima notte di Amore

di Andrea Di Stefano, Italia/2023, 124’

con Pierfrancesco Favino, Linda Caridi, Francesco Di Leva

Venerdì 7 luglio

Mon crime – La colpevole sono io

di François Ozon, Francia-Belgio/2023, 102’

con Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, Isabelle Huppert

Sabato 8 luglio

Accadde domani

Stranizza d'amuri

di Giuseppe Fiorello, Italia/2023, 130’

con Samuele Segreto, Gabriele Pizzurro, Simona Malato

Incontro con Giuseppe Fiorello

Serata promossa da BPER Banca

Domenica 9 luglio

Non così vicino

di Marc Forster, USA-Svezia/2022, 126’

con Tom Hanks, Truman Hanks, Rachel Keller

Lunedì 10 luglio

Accadde domani

Le otto montagne

di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, Italia-Belgio-Francia/2022, 147’

con Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Filippo Timi

Gran Prix della giuria al festival di Cannes 2022, David di Donatello 2023 come miglior film, miglior sceneggiatura non originale, miglior fotografia e miglior suono

Serata promossa da BPER Banca

Martedì 11 luglio

Accadde domani

Rapito

di Marco Bellocchio, Italia-Francia-Germania/2023, 135’

con Paolo Pierobon, Leonardo Maltese, Barbara Ronchi, Fabrizio Gifuni, Paolo Calabresi

Incontro con Marco Bellocchio

Mercoledì 12 luglio

Accadde domani

Il sol dell'avvenire

di Nanni Moretti, Italia-Francia/2023, 95’

con Nanni Moretti, Margherita Buy, Silvio Orlando, Barbora Bobulova

Incontro con Barbora Bobulova

Giovedì 13 luglio

Animali Selvatici

di Cristian Mungiu, Romania-Francia-Belgio-Svezia/2023, 125’

con Marin Grigore, Judith State, Macrina Barladeanu

Venerdì 14 luglio

Gli spiriti dell'isola

di Martin McDonagh, USA-Regno Unito-Irlanda/2022, 114’

con Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon, Barry Keoghan

Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile e miglior sceneggiatura al Festival di Venezia 2022, Golden Globe 2023 come miglior film commedia, miglior attore e miglior sceneggiatura

Sabato 15 luglio

Accadde domani

I migliori giorni

di Edoardo Leo e Massimiliano Bruno, Italia/2023, 125’

con Edoardo Leo, Massimiliano Bruno, Anna Foglietta, Max Tortora, Luca Argentero

Serata promossa da BPER Banca

Domenica 16 luglio

La signora Harris va a Parigi

di Anthony Fabian, Canada-USA/2022, 116’

con Lesley Manville, Isabelle Huppert

Lunedì 17 luglio

The Whale

di Darren Aronofsky, USA /2022, 117’

con Brendan Fraser, Sadie Sink, Hong Chau

Premio Oscar 2023 per il miglior attore protagonista e per il miglior trucco

Martedì 18 luglio

Empire of Light

di Sam Mendes, USA-Regno Unito/2022, 119’

con Olivia Colman, Michael Ward, Colin Firth, Toby Jones

Mercoledì 19 luglio

Accadde domani

La quattordicesima domenica del tempo ordinario

di Pupi Avati, Italia/2023, 98’

con Gabriele Lavia, Edwige Fenech, Lodo Guenzi, Massimo Lopez

Giovedì 20 luglio

Accadde domani

Siccità

di Paolo Virzì, Italia/2022, 124’

con Silvio Orlando, Valerio Mastandrea, Emanuela Fanelli, Monica Bellucci, Vinicio Marchioni

David di Donatello 2023 per la miglior attrice non protagonista e i migliori effetti visivi

Venerdì 21 luglio

Accadde domani

Quando

di Walter Veltroni, Italia/2023, 105’

con Neri Marcorè, Valeria Solarino, Stefano Fresi, Massimiliano Bruno

Serata promossa da BPER Banca

Sabato 22 luglio

Accadde domani

Il primo giorno della mia vita

di Paolo Genovese, Italia /2023, 121’

con Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Margherita Buy, Vittoria Puccini, Lino Guanciale

Domenica 23 luglio

Accadde domani

Grazie ragazzi

di Riccardo Milani, Italia/2023, 117’

con Antonio Albanese, Sonia Bergamasco, Vinicio Marchioni, Fabrizio Bentivoglio

Lunedì 24 luglio

Accadde domani

Le otto montagne

di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, Italia-Belgio-Francia/2022, 147’

con Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Filippo Timi

Gran Prix della giuria al festival di Cannes 2022, David di Donatello 2023 come miglior film,

miglior sceneggiatura non originale, miglior fotografia e miglior suono

Martedì 25 luglio

Accadde domani

Il colibrì

di Francesca Archibugi, Italia-Francia/2022, 126’

con Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Laura Morante, Nanni Moretti

Mercoledì 26 luglio

Accadde domani

La stranezza

di Roberto Andò, Italia/2022, 103’

con Toni Servillo, Salvatore Ficarra, Valentino Picone

David di Donatello 2023 per la migliore sceneggiatura originale, miglior produttore, miglior scenografia e migliori costumi

Giovedì 27 luglio

Accadde domani

L'ultima notte di Amore

di Andrea Di Stefano, Italia /2023, 124’

con Pierfrancesco Favino, Linda Caridi, Francesco Di Leva

Venerdì 28 luglio

Accadde domani

Stranizza d'amuri

di Giuseppe Fiorello, Italia/2023, 130’

con Samuele Segreto, Gabriele Pizzurro, Simona Malato

Sabato 29 luglio

Accadde domani

Scordato

di Rocco Papaleo, Italia/2023, 104’

con Rocco Papaleo, Giorgia, Antonio Petrocelli

Serata promossa da BPER Banca

Domenica 30 luglio

Indiana Jones e il quadrante del destino

di James Mangold, USA/2023, 142’

con Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Antonio Banderas

Lunedì 31 luglio

The Menu

di Mark Mylod, USA /2022, 107’

B’Est Movie 2023

Parte lunedì 3 luglio con una doppia proiezione a Granarolo e ad Argelato la dodicesima edizione di B’Est Movie, che si conferma come consolidato appuntamento dell’estate metropolitana. Una rassegna ben connotata per specificità e finalità, che investe nella cultura cinematografica, nella scelta, nella qualità della proposta e della fruizione, nella dimensione sociale e collettiva del cinema, non solo come luogo fisico di aggregazione e condivisione, ma anche come linguaggio artistico. 12 i film all’aperto in programma, in ben 11 location diverse nei Comuni di Argelato, Granarolo dell’Emilia, San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale del Distretto Pianura Est.

Una selezione di pellicole - curata da Paolo Pellicano della Fondazione Cineteca di Bologna - diversi per epoca, trame, autori, generi, produzioni e linguaggi, ma tutti legati all’ambientazione e al tema dell’estate, dove il sole, il caldo, le vacanze diventano esse stesse protagoniste, alla ricerca di una leggerezza mai superficiale, di un piacere fruibile da tutti, della bellezza del cinema sotto le stelle.

LUNEDI’ 3 LUGLIO B’EST MOVIE

GRANAROLO DELL’EMILIA Parco della Resistenza, Via San Donato

CHIAMAMI COL TUO NOME di Luca Guadagnino (2017)

In caso di maltempo: QUARTO INFERIORE Casa degli Eventi, Via Teresa Noce

ARGELATO Piazza Caduti per la libertà

SAPORE DI MARE di Carlo Vanzina (1983). Film in versione restaurata

In caso di maltempo: ARGELATO Teatro Comunale, Via Centese 50

MARTEDI’ 4 LUGLIO B’EST MOVIE

SAN GIORGIO DI PIANO Centro sociale Falcone Borsellino, Via fosse Ardeatine 5

In caso di maltempo: SAN GIORGIO DI PIANO Sala Giulietta, Via Melloni

QUANDO LA MOGLIE È IN VACANZA di B. Wilder (1955)

In apertura, Paolo Pellicano della Fondazione Cineteca di Bologna presenta il film.

LUNEDI’ 10 LUGLIO B’EST MOVIE

GRANAROLO DELL’EMILIA / VIADAGOLA area della Chiesa, Via Roma 84

In caso di maltempo: QUARTO INFERIORE Casa degli Eventi, Via Teresa Noce

UN MERCOLEDI' DA LEONI di John Milius (1978)

MARTEDI’ 11 LUGLIO B’EST MOVIE

SAN PIETRO IN CASALE Piazza Martiri della Liberazione

In caso di maltempo: SAN PIETRO IN CASALE Sala Polivalente, Via Galliera Sud 95/A

TRAVOLTI DA UN INSOLITO DESTINO NELL'AZZURRO MARE D'AGOSTO di Lina Wertmüller (1974)

Film in versione restaurata. In collaborazione con A.M.A. Amarcord

LUNEDI’ 17 LUGLIO B’EST MOVIE

GRANAROLO DELL’EMILIA / QUARTO INFERIORE Casa degli Eventi, Via Teresa Noce

In caso di maltempo: QUARTO INFERIORE Casa degli Eventi, Via Teresa Noce

STAND BY ME - RICORDO DI UN'ESTATE di Rob Reiner (1986)

MARTEDI’ 18 LUGLIO B’EST MOVIE

SAN GIORGIO DI PIANO Centro sociale Falcone Borsellino, Via Fosse Ardeatine 5

In caso di maltempo: SAN GIORGIO DI PIANO Sala Giulietta, Via Melloni

TERRAFERMA di Crialese (2011)

LUNEDI’ 24 LUGLIO B’EST MOVIE

GRANAROLO DELL’EMILIA / CADRIANO Centro Civico parco di Verdevolo, Via Massarenti 1

In caso di maltempo: QUARTO INFERIORE Casa degli Eventi, Via Teresa Noce

FA’ LA COSA GIUSTA di Spike Lee (1989)

MARTEDI’ 25 LUGLIO B’EST MOVIE

ARGELATO / FUNO P.zza della Resistenza

In caso di maltempo: ARGELATO / FUNO Centro Civico, P.zza della Resistenza

CARO DIARIO di Nanni Moretti (1993). Film in versione restaurata

In apertura, Paolo Pellicano della Fondazione Cineteca di Bologna presenta il film.

LUNEDI’ 31 LUGLIO B’EST MOVIE

GRANAROLO DELL’EMILIA / LOVOLETO giardino estivo del Centro Civico, Via Larghe 2

In caso di maltempo: QUARTO INFERIORE Casa degli Eventi, Via Teresa Noce

RESPIRO di Emanuele Crialese (2002)

In apertura, Paolo Pellicano della Fondazione Cineteca di Bologna presenta il film.

MARTEDI’ 1 AGOSTO B’EST MOVIE

SAN GIORGIO DI PIANO Piazza Indipendenza

In caso di maltempo: SAN GIORGIO DI PIANO Sala Giulietta, Via Melloni

FERIE D'AGOSTO di Paolo Virzì (1996). Film in versione restaurata

LUNEDI’ 7 AGOSTO B’EST MOVIE

ARGELATO / MALACAPPA Via Rampe di Malacappa

In caso di maltempo: ARGELATO Teatro Comunale, Via Centese 50

PRANZO DI FERRAGOSTO di Gianni Di Gregorio

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Info e aggiornamenti:

Rassegna B’Est Movie – Rassegna Cinematografica Estiva

rassegnabestmovie.it

FB – Instagram @rassegnabestmovie

info@rassegnabestmovie.it

Cinema sotto le stelle a Sasso Marconi

Dal 3 luglio a metà agosto, appuntamento con la rassegna "Torre di Babele": 14 film dell'ultima stagione sul grande schermo del Giardino Gimbutas

Lunedì 3 / Martedì 4 Luglio

L'APPUNTAMENTO

(Drammatico, Macedonia/Danimarca/Belgio 2022, 95’)

di Teona Strugar Mitevska, con Jelena Kordic e Adnan Omerovic



Giovedì 6 / Venerdì 7 Luglio

RAPITO

(Drammatico, Italia 2023, 134')

di Marco Bellocchio, con Enea Sala e Paolo Pierobon



Lunedì 10 / Martedì 11 Luglio

CREATURE DI DIO

(Drammatico, Irlanda / Gran Bretagna 2022, 100’)

di di Saela Davis e Anna Rose Holmer, con Emily Watson e Paul Mescal



Giovedì 13 / Venerdì 14 Luglio

RITORNO A SEOUL

(Drammatico, Francia/Cambogia 2022, 117’)

di ?Davy Chou, con Ji-min Park e Kwang-rok Oh



Lunedì 17 / Martedì 18 Luglio

MEDITERRANEAN FEVER

(Commedia/Drammatico, Germania/Francia/Cipro 2023, 108’)

di Maha Haj, con Amer Hlehel e Ashraf Farah



Giovedì 20 / Venerdì 21 Luglio

AS BESTAS

(Thriller, Spagna/Francia 2022, 137’)

di Rodrigo Sorogoyen con Denis Ménochet e Marina Foïs



Lunedì 24 / Martedì 25 Luglio

EMILY

(Drammatico, Gran Bretagna 2022, 137’)

di Frances O'Connor con Emma Mackey e Oliver Jackson-Cohen



Giovedì 27 / Venerdì 28 Luglio

STRANIZZA D'AMURI

(Drammatico, Italia 2023, 130’)

di Giuseppe Fiorello con Gabriele Pizzurro e Samuele Segreto



Lunedì 31 Luglio / Martedì 1 Agosto

IL FRUTTO DELLA TARDA ESTATE

(Drammatico, Tunisia/Svizzera/Francia 2022, 92’)

di Erige Sehiri, con Abdelhak Mrabti e Fedi Ben Achour



Giovedì 3 / Venerdì 4 Agosto

TERRA E POLVERE

(Drammatico, Cina 2022, 131’)

di Li Ruijun, con Wu Renlin e Hai-Qing



Lunedì 7 / Martedì 8 Agosto

L'AMORE SECONDO DALVA

(Drammatico, Francia/Belgio 2022, 83’)

di Emmanuelle Nicot, con Zelda Samson e Alexis Manenti



Giovedì 10 / Venerdì 11 Agosto

DELTA

(Drammatico/Noir, Italia 2022, 105’)

di Michele Vannucci, con Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio



Lunedì 14 / Martedì 15 Agosto

PLAN 75

(Drammatico, Giappone/Francia/Filippine 2022, 113’)

di Chie Hayakawa, con Chieko Baisho e Hayato Isomura



Giovedì 17 / Venerdì 18 Agosto

ANIMALI SELVATICI

(Drammatico, Romania/Francia/Belgio 2022, 125’)

di Cristian Mungiu, con Judith State e Marin Grigore



Orario proiezioni: h. 21.30 luglio, h. 21.15 agosto

Giardino "Marija Gimbutas" (accesso da Piazza dei Martiri della Liberazione)

Biglietto: 3 € - Ingresso senza prenotazione fino ad esaurimento posti