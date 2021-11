Cinema e merenda : gus petit oiseau, grand voyage

Torna il cinema e merenda all'Alliance per i più piccoli!



Gus petit oiseau, grand voyage di Christian De Vita (FRA, 2014, 90′)

V.O sott. Ita

→ a partire da 4 anni



Quando arriva il momento di partire per la grande migrazione, Dario, il più vecchio dello stormo, è ferito. Dovrà affidare tutti i suoi segreti e la nuova rotta del viaggio al primo uccello che arriva. E quell'uccello... è il nostro eroe, eccitato all'idea di scoprire finalmente il mondo... ma per niente migratorio!





Iscrizioni: https://bit.ly/3q2NenW