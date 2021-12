Cinema e merenda: Les contes de la nuit di Michel Ocelot

Torna il cinema e merenda all'Alliance per i più piccoli!



Les contes de la nuit di Michel Ocelot (FRA, 2010, 84′)

V.O sott. Ita

→ a partire da 6 anni



Ogni sera, una ragazza, un ragazzo e un vecchio tecnico si incontrano in un piccolo cinema che sembra abbandonato, ma pieno di meraviglie. I tre amici inventano, disegnano e si travestono. E recitano tutte le storie che vogliono in una notte magica dove tutto è possibile: maghi e fate, re potenti, lupi mannari e belle signore, cattedrali e capanne di paglia, città d'oro e foreste profonde.





Gallery