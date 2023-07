Sotto le stelle del cinema ad Anzola dell'Emilia e frazioni: il programma della XV^ edizione

Da mercoledì 12 luglio torna l’atteso cinema all'aperto itinerante ad Anzola e frazioni organizzato dal Servizio Cultura e dalla Pro Loco di Anzola con la collaborazione di Gelato Museum Carpigiani, dell’Associazione Volontari (AVSG) di San Giacomo del Martignone, dei Volontari della Parrocchia di Santa Maria in Strada, degli Amici del Verde di Ponte Samoggia. La rassegna comincerà nel prato antistante la Carpigiani e proseguirà in Piazza Berlinguer, nel Parco di via Gasiani a Ponte Samoggia, poi a San Giacomo del Martignone per chiudere come ogni anno nella del'antica Badia di Santa Maria in Strada. Il cartellone dei film alterna commedie divertenti a film di spessore, una varietà di generi e di atmosfere per soddisfare i

diversi gusti del pubblico.

15° CINEMA SOTTO LE STELLE. PROGRAMMA

Mercoledì 12 luglio | 21.30

Gelato Museum Carpigiani | via Emilia, 45 | Anzola dell’Emilia La brava moglie, regia di Martin Provost, 2020. Con Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky, Edouard Baer, François Berléand. 1967: Boersch, paesino dell'Alsazia. Paulette Van Der Beck è la direttrice della scuola di Economia domestica che porta il suo cognome, anzi, quello di suo marito Robert. L'obiettivo dell'istituto è formare generazioni di madri e mogli esemplari insegnando loro a cucinare, pulire e rammendare e inculcando nelle ragazze i sette pilastri della casalinga modello, fra cui spicca l'obbligo ad essere comprensive con totale abnegazione senza mai anteporre le proprie esigenze a quelle della famiglia. In virtù di questo obbligo, Paulette

ha sempre ignorato la propensione del marito per le belle studentesse, l'alcool e il gioco d'azzardo: ma quest'ultima la costringerà a correre ai ripari, e ad assumere finalmente il comando della propria vita.

Mercoledì 19 luglio | 21.30

Piazza Berlinguer | Anzola dell'Emilia

Sotto le stelle di Parigi

Un film di Claus Drexel, 2020. Con Catherine Frot, Mahamadou Yaffa, Jean-Henri Compère, Richna Louvet. Christine è una signora che vive una vita da clochard in una Parigi sotterranea, che si affaccia sulla Senna ma è distante anni luce dalla ricchezza e dal benessere che animano la capitale. Con un passato da ricercatrice e degli affetti dimenticati o persi per strada, Christine è riuscita comunque a costruirsi una routine fatta di luoghi e persone fidate. Fino a un incontro spiazzante: quello con Suli, bambino di otto anni che non parla francese e che non trova più la madre...

Mercoledì 26 luglio | 21.30

Parco di Ponte Samoggia | via Gasiani | Anzola dell’Emilia in collaborazione con i Amici del Verde di Ponte Samoggia Soap Opera di Alessandro Genovesi, 2014. Con Fabio De Luigi, Cristiana Capotondi, Ricky Memphis, Chiara Francini, Elisa Sednaoui, Ale, Franz, Caterina Guzzanti e Diego Abatantuono.

Una commedia brillante che racconta gli odi, gli amori, gli equivoci, gli intrecci e le complicate traiettorie emotive che collegano tra di loro i bizzarri abitanti dello stesso palazzo, a poche ore dal capodanno. Al piano terra vivono Gianni e Mario, gemelli eterozigoti e tignosi. Di fronte a loro c’è Pietro, un uomo introverso che ha ereditato l’appartamento alla morte della madre. Al primo piano si concede con allegria Alice, attrice di soap con la fissa degli uomini in divisa. Al secondo invece si consola con un’amante occasionale Francesco, che ha tradito la fidanzata e prova a gestire il rimorso e

l’amico Paolo, depresso con un figlio in arrivo e l’idea fissa di amare Francesco...

Mercoledì 30 agosto | 21.00

Parco Margherita Hack di San Giacomo del Martignone | In collaborazione con i volontari di San Giacomo del Martignone (AVSG)

Alla vita di Stéphane Freiss, 2022. Con Riccardo Scamarcio, Lou de Laâge, Pierre-Henry Salfati, Astrid Meloni, Nicola Rignanese, Coraly Zahonero, Anna Sigalevitch, Natacha Krief, Jérémie Galiana. Alla Vita racconta la storia di una famiglia i Zelnik, ebrei ultra- ortodossi di Aix-Le-Bains, che trascorrono ogni estate un breve periodo nel Sud Italia per la raccolta dei cedri, frutti che, secondo un'antica leggenda, si trovano in questa regione dopo che Dio li ha sparsi. La famiglia è ospite di Elio De Angelis, gallerista che, dopo la morte del padre, ha lasciato la professione per dedicarsi al'azienda familiare, motivo per cui sua moglie lo ha lasciato. Sotto il sole cocente Elio incontra Esther Zelnik (Lou de Laâge), ragazza di 28 anni ormai stanca delle costrizioni che le vengono imposte dalla dottrina religiosa. Nonostante il grande affetto che nutre per i suoi familiari, la giovane vorrebbe emanciparsi e abbandonare la religione ortodossa.

Mercoledì 6 settembre | 21.00

Badia di Santa Maria in Strada | via Stradellazzo, 25 | Anzola dell’Emilia In collaborazione con i volontari della Parrocchia di Santa Maria in

Strada

Il tuttofare di Valerio Attanasio, 2018. Con Sergio Castellitto, Guglielmo Poggi, Clara Alonso, Elena Sofia Ricci, Domenico Centamore, Mimmo Mignemi, Beatrice Schiros Antonio Bonocore è un praticante legale che lavora - senza contratto e per 300 euro al mese - come assistente del chiarissimo professor Toti Bellastella, principe del foro e docente di Diritto penale. Per Bellastella Antonio fa di tutto, comprese la spesa e la

preparazione di pasti gourmet, precipitandosi ogni giorno dall’agro romano al centro della Capitale dopo due ore di trasporti pubblici.

Ma il suo zelo polivalente non basta: per fargli compiere il salto di qualità Bellastella propone al giovane praticante il sacrificio personale di impalmare l’amante spagnola dell’avvocato e permetterle di acquisire la cittadinanza italiana. Riuscirà Antonio a mediare fra la sua coscienza e il desiderio di affermarsi in un mondo dominato dalle raccomandazioni?

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

