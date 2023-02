Il grande cinema hollywoodiano: il 14 febbraio "Il Signore e la Signora Smith"

Martedì 14 marzo 2023, per la rassegna CINEClassic che propone i migliori film del grande cinema hollywoodiano, l'appuntamento è con "Il Signore e la Signora Smith".

La trama: gli Smith, marito e moglie, pur bisticciando spesso si amano teneramente e scoprono un bel giorno di non essere ufficialmente sposati, perché il loro matrimonio, per un disguido burocratico, non è valido. Prima di regolarizzare la posizione, lui farà sospirare a lungo la sposina per ammorbidirne il carattere.