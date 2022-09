"Cinema in festa": film a 3.50 euro per 5 giorni, sale a Bologna e provincia

Orario non disponibile

"Cinema in festa" è un progetto che abbraccia cinque anni (2022-2026) e la prima edizione è proprio adesso, dal 18 al 22 settembre. Il format, ispirato alla “Fête du Cinéma” francese, prevede una “festa” di cinque giorni in cui il biglietto costerà soltanto 3,50 € dalla domenica al giovedì, ovvero dal giorno preferito. Dove poter vedere i film in programma a Bologna e dintorni? Ecco la lista dei cinema.

Bologna – Bellinzona

Bologna – Bristol

Bologna – Europacinema

Bologna – Galliera

Bologna – Jolly

Bologna – Lumiere

Bologna – Medica Palace

Bologna – Nosadella

Bologna – Orione

Bologna – Perla

Bologna – Roma D’Essai

Bologna – The Space – Bologna

Bologna – Tivoli



Casalecchio Di Reno – Uci Cinemas Meridiana



Castelfranco Emilia – Nuovo



Castelnuovo Rangone – Ariston

Castiglione dei Pepoli (Loc. Lagaro) – Mattei



Imola – Cappuccini

Imola – Centrale Bbc

Imola – Cristallo

Imola – Donfiorentini

Imola – Osservanza

Loiano – Vittoria



Porretta Terme – Kursaal



S. Giovanni in Persiceto – Giada

San Pietro In Casale – Italia

Sant’Agata Bolognese – Cineci Century



Sasso Marconi – Marconi



Valsamoggia (loc. Bazzano) – Astra/Star

Valsamoggia (loc. Bazzano) – Cinemax

Vergato – Nuovo

Qui l'elenco dei film: https://www.cinemainfesta.it/palinsesto/