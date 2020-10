"Grandi in sala, piccoli in sal8tto": genitori al cinema mentre i bimbi fanno i laboratori

AICS Bologna, in collaborazione con il Circuito Cinema Bologna, offre un nuovo servizio di intrattenimento bimbi durante la 1^ proiezione della domenica pomeriggio. I genitori avranno la possibilità di godersi un film all’Odeon mentre i figli parteciperanno a laboratori creativi in loco

Gli appuntamenti in programma al Cinema Odeon in via Mascarella 3 sono quattro:

- 25 ottobre

- 8 novembre

- 22 novembre

- 13 dicembre

Si paga solo il costo del biglietto per adulto (7€ online, 8.50€ al botteghino), il servizio per i figli è gratuito.

Il servizio è dedicato ai bambini dai 4 ai 10 anni ed è obbligatoria la prenotazione entro le ore 12.00 del venerdì precedente, inviando una mail a bologna@aics.it

Per il primo appuntamento (domenica 25 ottobre) i genitori potranno scegliere fra:

- LA VITA STRAORDINARIA DI DAVID COPPERFIELD (ore 16.00)

- LACCI (ore 16.45)

- UNA CLASSE DI RIBELLI (ore 16.30)

- LA FRECCIA AZZURRA (ore 15.30)