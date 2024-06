"Sotto le Stelle del Cinema": il programma del cinema in Piazza Maggiore

Orario non disponibile

Come ogni estate, la magia del grande schermo e quella di Piazza Maggiore si uniscono per la rassegna "Sotto le stelle del cinema", che trasformerà il crescentone in una gigantesca platea dal 17 giugno al 14 agosto. Il cartellone della manifestazione ideata e organizzata dalla Cineteca di Bologna e che fa parte di Bologna Estate 2024, verrà svelato lunedì 17 giugno.