"Sotto le stelle del cinema": dalla Sandrelli a John Landis, film e ospiti speciali

Tra le grandi conferme di Estate Bologna, dal 19 giugno la Cineteca di Bologna riaccende il grande schermo di Piazza Maggiore con l'attesissimo cartellone di Sotto le stelle del cinema. La storica manifestazione si intreccerà con il festival Il Cinema Ritrovato (25 giugno - 3 luglio), la cui 36a edizione tornerà, dopo due anni vissuti comunque coraggiosamente in presenza, alle sue date consuete a cavallo tra fine giugno e inizio luglio.

Una serata speciale in Piazza Maggiore sarà dedicata alla Festa della Musica, grazie a Entroterre Festival che inaugurerà il suo cartellone martedì 21 giugno con lo spettacolo Potentissima signora, dedicato a Laura Betti e Pier Paolo Pasolini: la voce di Cristina Zavalloni sarà accompagnata dalle immagini di Giacomo Gatti, nate dalla rielaborazione delle foto di Angelo Novi sul set del film di PPP, Teorema. Ricordando il primo incontro artistico tra Laura Betti e Pier Paolo Pasolini, la Cineteca di Bologna proporrà, dopo lo spettacolo Potentissima signora, la proiezione dell’episodio La ricotta, firmato da PPP per il film collettivo Ro.Go.Pa.G.

Tra i grandi ospiti di questa estate di cinema, una diva italiana e internazionale come Stefania Sandrelli, che presenterà in Piazza Maggiore, sabato 25 giugno, il nuovo restauro del Conformista di Bernardo Bertolucci, che nel 1970 volle proprio la Sandrelli assieme a Dominique Sanda e Jean-Louis Trintignant in uno dei suoi film visivamente più belli; e una star del panorama hollywoodiano come John Landis (la cui presenza è resa possibile grazie alla collaborazione con International Filmmaking Academy), che salirà sul palco di Piazza Maggiore domenica 3 luglio, per la proiezione del suo cult The Blues Brothers.

E poi due cine-concerti, sempre in Piazza Maggiore, con l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna per festeggiare i centenari di due capolavori dell’epoca muta, Foolish Wives – Femmine Folli di Erich von Stroheim (27 giugno) e Nosferatu di F. W. Murnau (2 luglio).

L’estate del palco di Piazza Maggiore ospiterà inoltre il tradizionale concerto del 2 agosto e si chiuderà con il ritorno della serata del 14 agosto dedicata alla cultura popolare bolognese, fortemente voluta dall’Amministrazione, ospitando una grande festa di musica e ballo, in omaggio a Dino Sarti nel quindicesimo della scomparsa.

Allo schermo in Piazza Maggiore si aggiungerà tra luglio e agosto una proposta di cinema diffuso sul territorio, in sinergia con biblioteche e luoghi di comunità.