“Extraliscio – Punk da balera. Si ballerà finché entra la luce dell’alba”. Il cinema in piazza Maggiore chiude con una serata-evento

Sarà una serata speciale quella con la proiezione di “Extraliscio – Punk da balera”, il film che concluderà sabato 14 agosto in Piazza Maggiore e alla LunettArena la rassegna Sotto le stelle del cinema promossa dalla Cineteca di Bologna nell'ambito di Bologna Estate 2021, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Destinazione turistica. Una serata dedicata alla rivisitazione della musica da balera, in attesa di tornare a ballare in piazza per il Ferragosto come da tradizione bolognese. Prima della proiezione interverranno dal palco in piazza Maggiore la regista Elisabetta Sgarbi con l’aiuto regia Eugenio Lio e alcuni dei protagonisti del film: il narratore Ermanno Cavazzoni e gli special guest Antonio Rezza e i ballerini di polka chinata Antonio Clemente e Loris Brini. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria, Apertura porte ore 20.30, inizio proiezione ore 21.30. Per accedere è necessario il green pass.

“Extraliscio – Punk da balera. Si ballerà finché entra la luce dell’alba”

Il film è stato presentato in anteprima alle Giornate degli Autori nell’ambito della 77ª Mostra del Cinema di Venezia, al Festival Internazionale del Cinema di Berlino, al Los Angeles Italia Film Fest. È stato proiettato in oltre 110 sale in tutta Italia a giugno 2021. Ha ricevuto il Premio FICE (Federazione Italiana dei Cinema d’Essai) a Mantova e il Premio SIAE per il talento creativo, conferito a Elisabetta Sgarbi. Protagonisti del film sono Mirco Mariani, Moreno Il Biondo e Mauro Ferrara, con la narrazione di Ermanno Cavazzoni. Special guest: Biagio Antonacci, Orietta Berti, Francesco Bianconi, Vasco Brondi, Roberta Cappelletti, Riccarda Casadei, Lorenzo Cherubini Jovanotti, Elio, Lodo Guenzi, Leo Mantovani, Gli Omini (Francesco Rotelli, Luca Zacchini, Giulia Zacchini), Antonio Rezza, Armando Savini, Michele Sganga e Mario Andreose, Francesco Cattini, Doriano Cazzola, Bruno Malpassi e Gilda Mariani. Disegni e animazioni di Igort.

La serata bolognese si aggiunge alle nuove repliche programmate a grande richiesta nel fine settimana di ferragosto in tutta la penisola del film di Elisabetta Sgarbi, distribuito da Nexo Digital, dedicato agli Extraliscio e alla tradizione musicale romagnola. Continua intanto il tour estivo degli Extraliscio in tutta Italia “È bello perdersi- tour d’Italie”. Una serie di concerti fuori dagli schemi che contaminano la tradizione con un mondo ricco di suoni e arrangiamenti, allo stesso tempo popolare e colto.

Gli Extraliscio

Gli Extraliscio sono l’eclettico gruppo guidato dallo sperimentatore e polistrumentista Mirco Mariani, accompagnato dalla star del liscio Moreno Il Biondo e dalla “Voce di Romagna mia nel mondo” Mauro Ferrara, prodotto da Elisabetta Sgarbi con la sua Betty Wrong Edizioni Musicali, motore inesauribile di arte e cultura, fondatrice e Direttrice de La nave di Teseo Editore e del Festival Internazionale La Milanesiana.

Dopo il successo al 71° Festival di Sanremo con il brano “Bianca Luce Nera” (musica di Mirco Mariani, testo di Mirco Mariani, Pacifico e Elisabetta Sgarbi), continua la missione degli Extraliscio di contaminare la musica della Romagna che ha fatto ballare intere generazioni con le chitarre noise, l’elettronica, il rock, il pop in un’esplosione di suoni, ironia e libertà.