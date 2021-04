Edizione numero 35 de "Il Cinema Ritrovato": in presenza dal 20 al 27 luglio

Finalmente una buona notizia! La trentacinquesima edizione de Il Cinema Ritrovato si terrà dal 20 al 27 luglio, in presenza, in sala e nelle arene all'aperto. Sarà un programma internazionale e ricco di scoperte, per iniziare a ritrovare l'emozione di essere spettatori dei capolavori della storia del cinema.

E, per chi non potrà partecipare in presenza, una selezione del festival sarà disponibile anche quest'anno in streaming su MYmovies.

Il festival è promosso dalla Cineteca di Bologna e realizzato grazie al Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Gruppo Hera.

Queste le sezioni principali di questa edizione:



LA MACCHINA DEL TEMPO

1901: Cinema anno sei

A cura di Karl Wratschko e Mariann Lewinsky

Cento anni fa: 1921

A cura di Karl Wratschko e Mariann Lewinsky

In un labirinto di immagini. La Komiya Tomijiro Collection

A cura di Hiroshi Komatsu, Mariann Lewinsky e Karl Wratschko

Buster Keaton!

A cura di Cecilia Cenciarelli

Documenti e documentari

A cura di Gian Luca Farinelli



LA MACCHINA DELLO SPAZIO

Iwanami Productions: il vero Giappone

A cura di Alexander Jacoby e Johan Nordström

Contro ogni bandiera: Wolfgang Staudte

A cura di Olaf Möller

Cinemalibero: Femminile, Plurale

A cura di Cecilia Cenciarelli e Elena Correra

Poeti ribelli e spiriti rivoluzionari: il Parallel Cinema indiano

A cura di Shivendra Singh Dungarpur, Cecilia Cenciarelli e Omar Ahmed



IL PARADISO DEI CINEFILI

Ritrovati e Restaurati

A cura di Gian Luca Farinelli

Omaggio a Romy Schneider

A cura di Volker Schlöndorff

Qualcosa per cui vivere: il cinema di George Stevens

A cura di Ehsan Khoshbakht

Omaggio a Aldo Fabrizi

A cura di Emiliano Morreale

Omaggio a Mank

A cura di Philippe Garnier

Super8mm & 16mm – Piccolo grande passo

A cura di Karl Wratschko e Mariann Lewinsky

Fritz Lang. Un dossier

A cura di Bernard Eisenschitz

Il Cinema Ritrovato Kids & Young

Il Cinema Ritrovato Dvd Awards – XVIII edizione

XIX Mostra mercato dell’editoria cinematografica

È online il bando per partecipare come volontario a Il Cinema Ritrovato e a Sotto le Stelle del Cinema 2021: se desideri prendere parte all'organizzazione di queste due manifestazioni, puoi compilare questo modulo.

Informazioni:

tel. +39 051 219 4814 / e-mail: ilcinemaritrovato@cineteca.bologna.it