Il Cinema Ritrovato fuori sala: il programma di marzo

Il Cinema Ritrovato - Fuori Sala: piccoli e grandi capolavori restaurati da vedere in streaming su MYmovies (18 febbraio - 20 marzo). Nuovo programma per Il Cinema Ritrovato | Fuori Sala, una storia del cinema firmata dalla Cineteca di Bologna, fatta di grandi classici e rarità da scoprire, sempre nelle migliori versioni restaurate.

Online su MYmovies il nuovo cartellone di film disponibili fino al 20 marzo, senza limiti di giorni o di orari (N.B. i film sono disponibili soltanto per il territorio italiano; i titoli stranieri hanno sottotitoli italiani), al costo di 15 euro (ridotto 12 euro per gli Amici della Cineteca di Bologna e i possessori della Card Cultura del Comune di Bologna). E ogni 30 giorni, un programma tutto nuovo, con altri nuovi film, sempre presentati da critici, registi, testimoni.

Tra le scelte di questo mese, il restauro del censuratissimo film di Ciprì e Maresco Totò che visse due volte, l’omaggio a Cecilia Mangini a un mese dalla scomparsa, il compleanno di Pier Paolo Pasolini

L’abbonamento, del costo di 15 euro, è ricorsivo (si rinnova automaticamente ogni mese), ma si può facilmente disdire in qualunque momento cliccando sull’apposito bottone disponibile sul sito di MYmovies.

E per tutti gli appassionati dei grandi classici in streaming, un abbonamento speciale al costo di 40 euro complessivi: in una unica soluzione, l’abbonamento si estenderà su tutta la durata del progetto (5 mesi, fino a giugno 2021).