Avatar 2 è sbarcato al cinema: dove vederlo a Bologna e provincia

Finita l'attesa per la nuova pellicola di James Cameron che è sbarcato da ieri nei cinema d'Italia, presi d'assalto nei giorni scorsi dai fan della saga fantascientifica. I numeri lo dimostrano: al primo giorno di programmazione, con 523 schermi disponibili in tutto il Bel Paese, incassa 1.454.100 euro con una media per copie di 2.780 e 165.210 spettatori. L’incasso delle proiezioni in 3D è di 775.056 euro.

Avatar 2, in programmazione nei cinema a Bologna e provincia:

Diverse le sale di Bologna e provincia dedicate alle avventure nel pianta di Pandora:

The Space Cinema Bologna

Medica Palace Cinema Teatro

Astra a Bazzano

Centrale a Imola

Century Multisala CineCi a Sant'Agata Bolognese

UCI Cinemas Meridiana Bologna a Casalecchio di Reno

'Avatar. La via dell'acqua', la trama

La storia parte dieci anni dopo le vicende raccontate nel primo Avatar. Jake e Neytiri vivono felici a Pandora con i loro quattro figli: Neteyam, Lo’ak, Kiri e la piccola Tuk. Sempre insieme a loro c’è anche Spider il bambino umano, rimasto su Pandora e cresciuto con i ragazzi Sully. La tranquillità della vita della numerosa famiglia di Jake e Neytiri sarà però ben presto sconvolta dall’arrivo di un ‘nuovo’ colonnello Miles Quatridge, sotto forma del suo re-comb, un Avatar creato sulla base delle caratteristiche e della memoria del colonnello morto e che ha le sembianze di un gigantesco Nav’i. Alla guida di un piccolo esercito di re-comb Quatridge tornerà su Pandora con il preciso intento di vendicarsi di Sully. Catturato Spider, Jake capisce che il vero obiettivo di quella nuova guerra è lui, e per proteggere la sua famiglia, decide di lasciare il suo villaggio e di cercare rifugio in una delle isole dove vive il Popolo delle Acque e dove l’integrazione, per tutti, non sarà all’inizio per niente facile tra nuovi usi e nuove competenze da imparare e barriere da superare, mentre il nemico continua loro a dare la caccia.