Biografilm, gli eventi di domenica 18 e lunedì 19 giugno

Si avvia alla chiusura il Biografilm, ma lo fa in grande stile. Gli ultimi giorni della rassegna regalano, infatti, alcuni appuntamenti davvero imperdibili.

Domenica 18 giugno

Per domenica 18 giugno, alle ore 18.30 al cinema Arlecchino, in programma la proiezione di Rheingold di Fatih Akin, a cui il regista prenderà parte. Fra i maggiori autori europei contemporanei, premiato nel 2004 con l’Orso d’oro al Berlinale, Akin torna con un film emozionante, brutale, cattivo e autentico. La vita di Giwar Hajabi, alias Xatar, è come una canzone rap: da spacciatore a padre di famiglia, musicista e imprenditore. Una storia vera di fuga, famiglia e musica, con una spettacolare rapina d'oro.

Appuntamento alle ore 20, al Pop Up Cinema Medica, per la consegna dei premi per le varie categorie del festival. A seguire, l’appuntamento con l’anteprima italiana di Jerry Lee Lewis: trouble in mind, per la regia di una leggenda vivente come Ethan Coen: un viaggio nella musica e nella vita di una delle più grandi star della musica americana. Dal re del rock 'n' roll negli anni '50 alla svolta country negli anni '60 e '70, il cantante della Louisiana ha costruito una carriera all'insegna dell'eccesso, fra gli scandali della vita privata e l’autentica ossessione per il palcoscenico. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto al fondo dedicato dall'Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile dell’Emilia-Romagna, a sostegno delle popolazioni colpite dall’alluvione.

Lunedì 19 giugno

Ultimo giorno di Biografilm che si concentra, con due film collettivi, sui temi di attualità. Alle 19.00 al Biografilm Hera Theatre Pop Up Cinema Arlecchino l’anteprima internazionale di The Mind Game, per la triplice regia di Sajid Khan Nasiri, Eefje Blankevoort e Els van Driel. Un documentario che mostra la pressione psicologica a cui sono sottoposti i giovani rifugiati nel confronto con autorità diffidenti ed equilibri interni complessi, per lo più filmato da una prospettiva di prima mano. L’evento gratuito si lega alla Giornata mondiale del rifugiato 2023 (che sarà il 20 giugno), ed è stato realizzato in collaborazione con l’Istituto Penale per Minorenni "Pietro Siciliani", ASP Città di Bologna, Arca di Noè, Refugees Welcome Bologna, Next Generation Italy e Ambasciata e Consolato Generale del Regno dei Paesi Bassi per il programma FuturoPresente. Alla proiezione parteciperanno il co-regista e protagonista Sajid Khan Nasiri e la co-regista Eefje Blankevoort.

Chiude la serata alle 21.30 l’anteprima mondiale di Le Biblioteche e la città. Conoscere per essere liberi di Francesca Zerbetto e Dario Zanasi, sempre al Biografilm Hera Theatre Pop Up Cinema Arlecchino. Un viaggio alla scoperta dei luoghi della cultura attraverso la storia di sette biblioteche. Tutte pubbliche, tutte con una missione: creare conoscenza e fare comunità in una società in grande trasformazione, in cui la biblioteca ha e avrà un ruolo sempre più importante, tra conservazione e digitalizzazione, tra la velocità dell’informazione e la lentezza della lettura. Proiezione alla presenza dei registi e del produttore Paolo Marzoni.

Biografilm on the square

La diciannovesima edizione di Biografilm Festival si conclude a Bologna la sera di lunedì 19, ma riprende con il consueto appuntamento di Biografilm on the square: il festival torna in piazza a Castel Maggiore dal 26 al 28 giugno, con tre proiezioni gratuite all'aperto e con l’evento a Calderara di Reno giovedì 6 luglio con la proiezione gratuita de “I Giovani Amanti”, alle ore 21.30.