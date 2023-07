Come si restaura una pellicola cinematografica? Viaggio in Cineteca

"Passaggio a nord ovest", il programma di Rai Cultura ideato e condotto da Alberto Angela, partirà anche questa settimana per una lunga esplorazione in continenti lontani, in remote epoche della storia e ci farà assistere a fenomeni naturali spettacolari.

Si può restaurare una pellicola cinematografica? È possibile eliminare danni e imperfezioni senza snaturare l’aspetto originale di un film? Insieme ad Alberto Angela si viaggerà in una delle più importanti cineteche europee, la cineteca di Bologna, dove sono stati realizzati molti restauri che hanno lasciato il segno. Tra i 70.000 titoli restaurati, troviamo grandi film come Roma città aperta di Roberto Rossellini, La dolce vita di Federico Fellini, Il gattopardo di Luchino Visconti o C’era una volta in America di Sergio Leone.

Non solo. Il programma di Angela ripercorrerà poi la storia e la vita dell’ultima regina dell’ancien règime: Maria Antonietta. Dalla nascita e l’infanzia nella Corte Asburgica di Vienna fino al matrimonio con Luigi XVI e la morte durante Rivoluzione Francese. Fu una vita particolare la sua, caratterizzata da difficoltà col marito, invidie della corte, sofferenze per i figli, ma anche la passione per il suo rifugio, il Petit Trianon, i progetti dei nuovi giardini, Versailles, e l’amore bucolico per la natura.

E ancora Angela volgerà lo sguardo a oriente. Nell’area dello Zhangjiajie, nella Cina centrale, ci sono degli splendidi grattacieli costruiti dalla natura. In passato, l’unico modo per spostarsi all’interno del parco era a piedi, ma a causa del numero dei visitatori, l’ecosistema era in pericolo. Così, le autorità cinesi hanno deciso di costruire un ascensore unico, l’ascensore esterno più alto del mondo, costruito sul fianco di una suggestiva falesia.

Al momento della sua fondazione, avvenuta nel IV secolo Avanti Cristo ad opera di Alessandro il Grande, Alessandria non era altro che un umile villaggio di pescatori nei pressi della costa, su una laguna circondata da paludi. Tuttavia, fu proprio lì che il grande conquistatore decise di edificare la più sfavillante e la più cosmopolita tra le grandi città dell’antichità. Ideale crocevia tra due mari, tra due mondi, tra l’oriente e l’occidente, Alessandria sarebbe diventata il più importante mercato del Mediterraneo.

