Cinni in festa a Marzabotto: attività per grandi e piccini per un giorno intero

Per tutte le informazioni contattare la biblioteca 051 6780501 - 338 7334430.

L’evento e? a cura di Comune di Marzabotto, Consulta del Turismo e della Cultura, Consulta del Volontariato Sociale, Biblioteca Comunale in collaborazione con AGEOP, Proloco di Marzabotto, Mano Tesa ODV

In caso di maltempo le attivita? si terranno presso la Biblioteca e la Sala Polivalente della Casa della Cultura e della Memoria.

Sara? allestito il mercatino dei bimbi e ci sara? la possibilita? di percorsi in bici (portandola da casa); angolo di decorazione capelli a cura di Mondodonna; truccabimbi e sara? presente lo stand gastronomico a cura di Al di la? del fiume cielo. L’associazione Mano Tesa ODV offrira? un omaggio a tutti i bimbi.

Durante tutta la giornata sara? allestito il laboratorio di cucito per grandi e piccini, con contributo di 10,00 euro a favore di AGEOP Associazione Genitori Ematologia Oncologia Pediatrica.

Alle ore 16:00 sara? presentato il libro L'ESTATE DI LARTHI di Roberto Parmeggiani, sindaco di Sasso Marconi, edizioni Ante Quem con laboratorio di disegno a cura di Attilio Palumbo (eta? 4-9 anni) in collaborazione con Il Giardino Segreto.

Fin dalla mattina ci saranno letture e attivita? per genitori-figli di eta? 3-6 anni a cura di Elena Babina, operatrice shiatsu che proporra? giochi legati alla pratica manipolatoria giapponese. Claudia Franchi organizzera? invece letture e un laboratorio per bambine e bambini di eta? 6-8 anni.

Sara? una grande festa per bambini e adulti quella organizzata dalla Proloco di Marzabotto per sabato 2 settembre presso il Parco Peppino Impastato dalle 10.30 alle 19.00.

Cinni in festa a Marzabotto: sabato 2 settembre attivita? per grandi e piccini al Parco Peppino Impastato.

