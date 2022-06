"Ciocco comedy show": summer edition a Minerbio

CONTINUA IL CABARET ALLA TENUTA IL CIOCCO

Dopo i quattro appuntamenti comici di inizio 2022, si replica in versione estiva, nello splendido giardino della Tenuta Il Ciocco! Si parte mercoledì 29 giugno!

Tre mercoledì tutti da ridere:

29.6 - Enrico Zambianchi

13,7 - Andrea Vasumi

27.7 - Alessia De Pasquale e Gian Piero Sterpi



LA FORMULA

La formula estiva sarà super libera:

10 € di coperto/spettacolo

e poi la scelta dalla nostra carta estiva: stuzzicheria, taglieri, crescentine, panini e alcuni piatti del giorno, dolci e scelta tra vini, cocktail e altre bevande.

Apertura h.20, inizio spettacolo alle 22, presentato ed introdotto da Gian Piero Sterpi, con la direzione artistica di Alessia De Pasquale.

Per gruppi è possibile anche concordare formule fisse ad hoc, contattateci per ogni cosa.





Gallery





335 6033075 - manolo@enjoytoz.it