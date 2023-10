Tita Ruggeri: "Cipolla"

"Ad alcuni piace la poesia, ad alcuni – cioè non a tutti…" è l’inizio di una delle tante poesie di Wislawa Szymborska, che compongono il testo di Cipolla, lettura teatrale di poesie brevi scritti della poetessa polacca alla quale, nel 1996, venne conferito il premio Nobel. È vero che la poesia non piace a tutti, ma poesie come quelle di Wislawa Szymborska viene voglia di farle conoscere a tutti. Da qui la decisione di farne uno spettacolo. Scoprire il significato delle cose. Arrivare al cuore. Abbandonare il provvisorio per rivelare il profondo. Senza paroloni, anzi con semplicità, ironia e anche divertimento. Cipolla è il titolo sia dello spettacolo che di una sua poesia, e sull’immagine della cipolla, si sviluppa la messa in scena. Tita indossa un costume stratificato che viene via via alleggerito, come se si togliesse la corazza, per alleggerirsi di quegli strati e strati di protezione che tutti tendiamo a indossare e che coprono coerentemente l’invisibile.



Tita Ruggeri sfoglia Wislawa Szymborska

ideazione e regia Corinna Rinaldi e Tita Ruggeri

musiche a cura Marco Ignoti

costumi Maison Lavinia Turra

luci Costantino Porqueddu

hair e make up Canè i Parrucchieri



Con il patrocinio di Fondazione Wis?awa Szymborska