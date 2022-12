"Il Circo dei Bambini" Teatro dell'Es con maschere, pupazzi e marionette

Domenica 1 gennaio 2023, alle ore 16.30 in piazza Lucio Dalla per festeggiare in compagnia dell'Teatro dell'Es con uno spettacolo per grandi e piccini dove i bambini diventeranno protagonisti nella bellissima cornice del Di Mondi Winter.

Vittorio Zanella e Rita Pasqualini animeranno con maschere, pupazzi e marionette, tantissimi personaggi del magico mondo del circo!