Medrano: lo spettacolo indimenticabile a Bologna (biglietti a prezzo scontato con Today!)

Lo spettacolo del Medrano va in scena a Bologna il prossimo dicembre (dall'8 al 12 dicembre 2022 presso il PalaDozza di Bologna).

La storia dei Casartelli è quella di una grande dinastia di artisti le cui radici affondano al 1873 quando Piero Casartelli sposa Albina Fedrigon, una ragazza appartenente al mondo del circo, e dà così il via alla grande famiglia circense cui ancora oggi sono affidate le glorie del Medrano.

Da allora il Medrano è rinomato per la ricchezza dei suoi spettacoli e la cura dei suoi numeri con animali applauditi numerose volte al Festival del Circo di Montecarlo e vincitori di prestigiosi premi.

Dove e Quando

Gli spettacoli si terranno dall'8 al 12 dicembre 2022 presso il PalaDozza di Bologna.

giovedì 8, sabato 10 e domenica 11 ore 15:30 e 18:00

venerdì 9 e lunedì 12 ore 17:30 e 21:00

Condizioni: I posti vengono assegnati dalla produzione.

Biglietti

Se acquisti più di un biglietti, ti assicuriamo che avrai posti affiancati.

Per assicurarsi i posti si consiglia di presentarsi in biglietteria almeno 30 minuti prima dell'inizio dello spettacolo.

Validità: I biglietti sono OPEN, non hanno una data specifica, puoi decidere quando andare in massima flessibilità!

1) Acquista l'Offerta

2) Ricevi via email la conferma d'ordine con direttamente in allegato il voucher per accedere.

3) Stampa il voucher o presentalo in formato digitale (tramite smartphone) all'ingresso dell'evento la sera dello spettacolo.