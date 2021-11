Il Circo di Mosca fa tappa a Bologna con lo spettacolo Gravity

Il Circo di Mosca fa tappa a Bologna con il suo spettacolo GRAVITY. Quando? Dal 25 dicembre al 30 gennaio: un evento entusiasmante con artisti internazionali, che hanno preso parte ad i migliori show di tutto il mondo: acrobati, comici, clown, equilibristi e tantissime altre sorprese provenienti dai quattro angoli del pianeta.

Uno spettacolo adrenalinico con molte performance reduci anche dalla trasmissione televisiva Tu si que vales di Canale 5, come per esempio David De Masi, detentore di diversi Guinness e vincitore dello Street Magic, ed in esclusivissima anteprima nazionale, per la prima volta sotto il tendone di un grande circo, gli spettacolari motociclisti volanti che con le loro spericolate evoluzioni acrobatiche lasceranno, ancora una volta, il pubblico senza fiato… uno spettacolo mozzafiato adatto a tutte le età, per più di 2 ore di divertimento assicurato.

I posti disponibili

Biglietto settore Poltrona Adulti € 17,00 invece di € 25,00 Bambini (fino a 10 anni) € 14,00 invece di € 20,00

Biglietto settore Tribuna Adulti € 11,00 invece di € 17,00 Bambini (fino a 10 anni) € 8,00 invece di € 13,00



Dove e Quando

Gli spettacoli si terranno presso il Parco Nord di Bologna, in via Stalingrado.

I biglietti sono OPEN, non hanno una data specifica, puoi decidere quando andare in massima flessibilità!

Il posto viene assegnato dalla produzione, non è possibile sceglierlo, se acquisti più di un biglietti, ti assicuriamo che avrai posto affiancati.

Per accedere allo spettacolo è necessario presentare il Green Pass.

