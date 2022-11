"Circo sotto la gru" al DumBO

Nuova edizione del “Circo sotto la gru“, il cabaret circense di Eden Park. In scena alcuni artisti fantastici come Davide Bonetti, Felice, Humberto Kalambres e Los Dos Directores.

Appuntamento sabato 26 novembre al Capannone 5 “Vascello” c/o DumBO Bologna, a partire dalle 19.00 per un aperitivo pre-show. Alle 21 ci sarà invece lo spettacolo! Come nelle precedenti edizioni, l’ingresso è libero, l’uscita… a cappello! La prenotazione è obbligatoria

Programma:

dalle 19.00 - Apertura porte e aperitivo

ore 21.00 - Spettacolo Cabaret

dalle 21.45 - Chill time