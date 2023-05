"Il circo sotto la gru" all'Eden Park Zone

Il 26 e Il 27 maggio a San Lazzaro "Il Circo Sotto la Gru". Il cabaret circense di Eden Park che, in assenza del classico tendone, avviene dentro il capannone!

Programma della serata:

Dalle 19.00 apertura porte e aperitivo

Dalle 21.00 cabaret

Luoghi:

26/05/2023: Eden Park Zone SAN LAZZARO Via Commenda 13, San Lazzaro di Savena (BO)

27/05/2023: Eden Park Zone BOLOGNA Capannone 5, “Vascello”, c/o @dumbo.space, Via Casarini 19, Bologna

Evento a ingresso libero uscita a cappello! Necessaria tessera AICS 2022-2023