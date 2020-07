Circus in suitcase & giùbox

Giu-Box-Show di Beppe Vetti è una sequenza di performances comiche che si succedono come le canzoni di un juke-box, che qualcuno ha acceso per ridere, uno spettacolo dove pantomime musicali, imprese eccezionali da compiere con il pubblico, breakdance, giocoleria con palline, clave e galline ed altro ancora, si alternano in scena per sorprendere e divertire gli spettatori.



La valigia nasconde e contiene sempre ricordi e oggetti, quella di Peter è il contenitore di magie illusioni e oggetti strani che prenderanno vita grazie all’abilità del fantasista.

L'artista farà apparire dalle sue valigie una moltitudine di oggetti strani e inusuali, alcuni di questi resteranno in scena, altri grazie alla sua magia spariranno incredibilmente.



Due personaggi del mondo dell’assurdo, un’unica miscela di comicità offerta su un piatto d’argento per i palati di Monghidoro.



Circus in suitcase e Giu-box Show fanno parte di Appennini in Circo, la rassegna di circo contemporaneo e teatro di strada sull’Appennino tosco-emiliana, organizzata da Arterego, congiungendo la passione per l’arte e l’amore per la natura.



Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero e uscita a cappello, è infatti lo spettatore a dare valore a ogni evento, attraverso l'offerta libera. Gli appuntamenti si svolgono in completa sicurezza per gli artisti e gli spettatori e nel rispetto dei luoghi che li accolgono.



Appennini in Circo fa parte di Bologna Estate 2020, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Destinazione Turistica.



Questi appuntamenti non necessitano di prenotazione.



LUOGO E ORA:

Circus in suitcase Mr Peter

21:00 e 22:30 Farmacia di Monghidoro



Giu-box Show di Beppe Vetti

21:45 e 23:15 Chiesa di Monghidoro





Maggiori info su: www.arterego.org