Classica da mercato "aspettando filmusic"

L'Orchestra Senzaspine ci farà ascoltare un assaggio di ? ???????? ? ???????? ?? ????????, in scena al Teatro Duse di Bologna il 24 e 25 febbraio.



Da anni Senzaspine porta sul palco le più belle colonne sonore di Film e Cartoni Animati, unite a repertorio sinfonico di altissimo livello. Il risultato è un mix vincente che divulga la musica classica più cólta, insieme ai grandi classici del cinema.



Mercoledì 23 febbraio vi aspettiamo a casa nostra, il Mercato Sonato, il luogo in cui questo concerto è stato pensato e provato lungamente dai nostri musicisti e dalle nostre musiciste. Un appuntamento in bilico tra le quinte e il palco, un velo che si squarcia per mostrarvi processi creativi e dedizione.



Dirigono i Maestri Matteo Parmeggiani e Tommaso Ussardi