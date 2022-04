"Classicadamercato": lezione concerto Rigoletto

A un grande evento bisogna sempre arrivare preparati: il 26, 27 e 28 aprile Orchestra Senzaspine è al Teatro Duse per una nuova produzione: Rigoletto!



Direttore Matteo Parmeggiani

Regia di Giovanni Dispenza

In collaborazione con il coro Colsper



Con questa lezione concerto ci avviciniamo a una delle più grandi opere di Giuseppe Verdi, la cui bellezza e complessità sono indiscutibili. Ci prepariamo ad indagarla e comprenderla insieme perché sentiamo la necessità di accompagnarvi alla messa in scena a teatro con uno sguardo più consapevole, più 'innamorato', più incuriosito!

Il "Progetto Rigoletto" è difatti pensato per un'accessibilità a 360°, comprensivo di guide all'ascolto, lezioni concerto, laboratori sulla percezione e tanto altro



Cena a tema