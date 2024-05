Il 18 e 19 maggio, il palcoscenico del Teatro Duse si trasformerà in un'arena di pura energia e creatività!



CLASSxBATTLE è una sfida epica tra i più grandi compositori del passato, il tutto rivisitato in chiave hiphop. Sul ring saliranno i Maestri W.A MOZART e L.V. BEETHOVEN, interpretati per l’occasione da due famosi MC freestylers, Shekkero e Digiuno aka Socio, rispettivamente sostenuti dalle proprie crews.



Sarà una battaglia esplosiva, memorabile, acrobatica… combattuta a colpi di beatbox, freestyle e breakdance, il tutto per incoronare il nuovo re della scena!



Da un lato avremo la crew filosofica di Beethoven, una crew solida che incarna l'old school senza inutili fronzoli… pronta a difendere il territorio con la forza del pensiero e un suono caratteristico che viaggia nei secoli.



Dall'altro, la crew di Mozart, egocentrica, effervescente, erotica, pronta a scatenare il caos con la sua energia contagiosa.



Accompagnati da ballerini e ospiti speciali, questi due colossi si sfideranno sul palco in una performance mozzafiato in puro stile Street Fighter!

‍



La battle sarà gestita dal leggendario Djrettore Tommaso Ussardi, mentre il pubblico sarà parte integrante dello spettacolo, con il suo entusiasmo e i suoi suggerimenti per le improvvisazioni.



Non dimentichiamo la presenza scenica di Eva Macaggi, THE QUEEN - la Dama del giudizio, pronta a conquistare e a essere conquistata, in un ruolo performante che aggiunge un tocco di sfida e mistero all'evento.‍



Siete pronti per decidere chi sarà THE NEW KING?

E allora… vi invitiamo a imbrattare il pettinato con un po’ di sano TRAP, a sfidare ogni convenzione, a portare il barocco alla contemporaneità, con pellicce, vestaglie, denti e collane d'oro. Infilate il berretto, prendete lo skate e correte al Duse… vi aspetta una notte di pura adrenalina e spettacolo!



Freestylers:

Marco Serra

Fabrizio Corona

Filippo Tonini

Filippo Gamberini



Team Coreografici:

Allievi KC Academy Bologna



Per tutti gli spettacoli della Stagione 2024 offriamo un innovativo sistema di diffusione audio che si collega agli impianti cocleari. Il servizio è accessibile tramite sistema WiFi. Per informazioni e prenotazioni: biglietteria@senzaspine.com.