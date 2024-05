"ClassxBattle": battaglia tra i grandi compositori del passato reinterpretati in chiave contemporanea

Il Teatro Duse si prepara ad accogliere un evento straordinario che trasformerà il palcoscenico in un'arena di pura energia e creatività: "ClassxBattle". In programma il 18 maggio 2024 alle ore 21.00 e il 19 maggio 2024 alle ore 17.00, le serate promettono un'esperienza indimenticabile per appassionati di hip hop, amanti della musica classica e spettatori di tutte le età. Sotto la direzione del Maestro Tommaso Ussardi, rappresenta una v"ClassxBattle" era e propria battaglia tra i grandi compositori del passato, reinterpretati in chiave contemporanea. Un confronto emozionante, un mix di tradizione e modernità che vedrà i partecipanti sfidarsi a colpi di beatbox, breakdance e freestyle sorprendenti. "ClassxBattle" non è solo uno spettacolo, ma un'esperienza aperta a tutte le età grazie a una fusione unica di generi musicali. Bambini, ragazzi e adulti sono invitati a partecipare e a lasciarsi travolgere dalla magia della musica e della danza.

Sinfonica & Freestyle (tra Hip Hop e Breakdance)

Direttore M° Tommaso Ussardi