Claudio Insegno e Federico Perrotta in "Coppie felicemente infelici"

Due coppie di amici si incontrano a cena per “festeggiare” il loro divorzio. Questa serata si trasformerà in un vero e proprio viaggio nel tempo, per ripercorrere alcuni momenti delle loro storie d’amore, per capire qual è stato il momento in cui tutto si è distrutto, per divertirsi a incolpare il proprio partner delle presunte o reali mancanze e eccedenze. Per trovare, forse, un punto di incontro.



Dopo questa cena i quattro capiranno che ciò che l’amore ha unito, il matrimonio può separare, ma una risata li salverà.