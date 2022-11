"Claver Gold" in concerto all'Estragon

Venerdì 18 novembre "Claver Gold" live sul palco dell'Estragon.

Claver Gold torna dal vivo per presentare il suo nuovo album "Questo non è un cane" fuori dal 16 settembre per Woodworm, anticipato dai singoli "Malastrada" e "Mai più" feat. Davide Shorty. Otto concerti dal nord al sud della penisola, che riportano dal vivo le sue grandi qualità di performer, in uno spettacolo del tutto rinnovato, in cui non mancheranno ospiti e sorprese. Ma attenzione: "Questo non è un tour".

Inizio evento: ore 21:00

Apertura porte: ore 20:00