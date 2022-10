Prima data del primo "CLUB TOUR" di cmqmartina, al Locomotiv Club di Bologna sabato 22 ottobre, Il club è il luogo perfetto non solo per conoscere le sfumature più intime della regina della nu-dance, ma anche per scoprire se stessi lasciandosi andare a ritmo dell'inconfondibile sound fatto di intrecci di techno, cassa dritta e pop. Sono disponibili le prevendite su DICE.

