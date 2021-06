L’estate porta l’Appennino più vicino a Bologna: tutti i weekend c'è ColBus

Dal 6 giugno al 12 settembre, tutti i sabato e domenica dalle 8 alle 20, sarà attivo il servizio di trasporto a chiamata ColBus, con 5 nuove linee che collegheranno le stazioni ferroviarie delle linee Porrettana e Direttissima con le principali località e attrazioni turistiche dell’Appennino bolognese.

Il ColBus si propone come servizio di trasporto sostenibile, alternativo all’automobile. È un servizio ti tipo flessibile e viene costruito di volta in volta attorno all’utente, per consentirgli di raggiungere luoghi che negli ultimi anni hanno visto un forte incremento dell’offerta di attrazioni e delle presenze turistiche, dove è possibile fare trekking e outdoor, trascorrere una giornata all’aria aperta o visitare i musei, i castelli e i santuari che caratterizzano l’area servita.

Con il treno si potranno raggiungere le stazioni di Marzabotto, Riola e Porretta Terme lungo la linea Porrettana, e le stazioni di Vado, Grizzana Morandi e San Benedetto Val di Sambro sulla linea Direttissima. Dalle stazioni, i 7 mini-bus a disposizione che prestano servizio sulle 5 linee ColBus consentiranno di raggiungere, fra i tanti luoghi collegati, la Rocchetta Mattei, il Borgo La Scola, il Lago di Suviana, il Corno alle Scale, Casa Morandi, il Parco storico di Monte Sole e incrociare la Via degli Dei a Monzuno e a Madonna dei Fornelli, oltre a numerosi altri borghi e destinazioni come per esempio Castelluccio, Castel di Casio, Grizzana Morandi, Vidiciatico e molte altre.

Il ColBus non prevede percorsi e orari fissi, ma una fascia di servizio e una rete cinque possibili itinerari all’interno dei quali gli utenti possono costruire la propria corsa scegliendo il percorso e l’orario a loro più utile; un sistema di gestione automatizzato provvede a ottimizzare il servizio a ogni nuova richiesta di viaggio. La prenotazione della corsa può avvenire attraverso la app ColBus, disponibile sia per telefoni Android sia per iPhone, oppure tramite il call center (al numero 0534 31 160, operativo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 12), ed è da fare entro le ore 20 del giorno precedente per garantire una ottimizzazione del servizio per tutti gli utenti che ne fanno richiesta.

Il ColBus è realizzato nell’ambito del progetto SMACKER (finanziato con i fondi del programma Interreg Central Europe) e la sua progettazione nasce da una stretta collaborazione fra diversi enti: la SRM, ovvero l’Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale di Bologna e capofila del progetto, la Città metropolitana di Bologna, l’Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese e il Comune di Alto Reno terme; Bologna Welcome, Destinazione Turistica e Ascom collaborano alla promozione del servizio attraverso i loro canali comunicativi e di coinvolgimento turistico. Il ColBus sarà operato da SACA in collaborazione con TPER (entrambi soci di TPB, la società consortile che gestisce il trasporto pubblico nell’intero nel bacino bolognese).

Il ColBus oltre alla spiccata vocazione turistica, offre una possibilità aggiuntiva di spostamento anche ai residenti per i propri spostamenti nell’area appenninica o per gli spostamenti verso Bologna durante i fine settimana, in aggiunta al servizio regolare di trasporto pubblico.

QUANDO È ATTIVO

Il servizio ColBus è attivo dal 6 giugno al 12 settembre 2021, ogni sabato, domenica e festivo, dalle 8:00 alle 20:00.

DOVE È ATTIVO

Le 5 linee ColBus collegano le stazioni ferroviarie di Porretta Terme, Riola, Vergato, San Benedetto Val di Sambro, Grizzana Morandi e Vado con le località turistiche e residenziali limitrofe.

Linea 961: Stazione di Marzabotto – Parco Storico di Monte Sole;

Linea 963: Stazione di Riola – Ponte di Verzuno – Borgo la Scola – Castel di Casio – Badi – Lago di Suviana – Bargi – Palazzo Comelli;

Linea 965: Stazione di Porretta Terme – Silla – Gaggio Montano – Lizzano in Belvedere – Pianaccio – Monteacuto –Querciola – Vidiciatico – Poggiolforato – Madonna dell’Acero – Cavone e Corno alle scale;

Linea 966: Grizzana Morandi –Stazione di Grizzana Morandi – Stazione di San Benedetto Val di Sambro – Madonna dei Fornelli – Castel dell’Alpi;

Linea 967: Stazione di Vado – Monzuno (attiva solo la domenica).

COME SI PRENOTA

Le corse possono essere prenotate:

1) tramite la app ColBus, disponibile per Android e iOS

2) tramite il sito web https://prenota.colbus-bologna.it/

3) tramite il Call center, telefonando al numero +39 0534 31 160 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17 e il sabato dalle 8 alle 12, comunicando il numero di posti, la linea di interesse, le fermate di partenza/arrivo, l’orario e il giorno di partenza desiderato

4) tramite email all’indirizzo: saca.altoreno@sacaonline.it. In questo caso nell’email è necessario lasciare un numero di telefono per permettere all’operatore di richiamare al fine di modificare e confermare il servizio richiesto.

La prenotazione deve avvenire obbligatoriamente entro le ore 20:00 del giorno precedente la partenza.

Per utilizzare il servizio, a seguito dell’avvenuta prenotazione, è necessario munirsi di un titolo di viaggio extraurbano ordinario, valido per la relazione di viaggio prescelta. È possibile acquistare il titolo a bordo, nelle rivendite autorizzate o tramite le app Roger e Muver.

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito https://www.tper.it/colbus