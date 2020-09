Cold wave new wave music selection al Gallery16

Giovedì 17 settembre, dalle 20:00, torna l'appuntamento con COLD WAVE Broadcast (Marco Vitale & Igor Sebastian)!

*Proiezioni

*Cocktail / Wine Bar



Per organizzare gli spazi come da regolamento attuale, vi chiediamo di prenotare il tavolo, scrivendoci in privato o chiamando lo 051.5060789



Cold Wave è un viaggio vintage-futuristico nella musica new wave degli ultimi quarant'anni. Un mix di sonorità retrò e d'avanguardia in continuo ondeggiare tra le nebbie del passato e le schiarite del presente, alla ricerca dei nuovi orizzonti della musica contemporanea. Lasciatevi guidare dai due traghettatori, Igor Sebastian e The Professor vi condurranno all'approdo.

Li trovate anche su NEU RADIO!