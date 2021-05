"Verso l’estate ideale... Colle Ameno c’è!": tre giorni nel borgo settecentesco di Pontecchio Marconi

Con il ritorno in zona gialla e la graduale ripresa delle attività culturali, si riaprono anche le porte di Colle Ameno, il Borgo settecentesco situato sulla Porrettana, a Pontecchio.

Venerdì 14 maggio ripartono le attività negli spazi del borgo, recentemente ristrutturati e restituiti al loro antico splendore. Il programma prevede un week-end di festa - nel rispetto delle misure anti-Covid in vigore - con visite guidate, botteghe aperte, spettacoli, installazioni, mostre e attività a cura degli spazi d'arte e delle botteghe artigiane.

Si comincia venerdì 14 nel segno dell’arte: dal pomeriggio saranno visitabili l’installazione “ La barba di Dio” di Iside Calcagnile (espressione della ricerca dell’artista, volta a superare il dualismo uomo/ambiente) e l’installazione artistico/sonora “Communicating vessels”: un’originale scultura con cui Emanuele Bellelli, sfruttando le onde radio (tecnologia sperimentata da Guglielmo Marconi proprio qui, a pochi passi da Colle Ameno), metterà in comunicazione sonora due aree del Borgo lontane tra loro nello spazio.

Sabato 15 e domenica 16 il programma prevede inoltre due visite guidate pomeridiane alla scoperta delle bellezze artistiche e architettoniche del Borgo (a cura di ANPI e Gruppo di Studi “Progetto 10 Righe”) e due appuntamenti per tutta la famiglia: le “Rime insaponate”, spettacolo a cura di Opificio di Arte Scenica, in cui le bolle di sapone diventano protagoniste di un racconto poetico dove si fondono sogno, magia e teatro di parole, e la “Casa più grande del mondo”: un laboratorio creativo a cura della Bottega della Lumaca dell’associazione “Senza il banco”, che punta a stimolare la condivisione e la riflessione sui concetti di “casa” e “abitare lo spazio” attraverso una lettura animata ispirata all’omonimo racconto di Leo Lionni e la realizzazione di una piccola casa/teatro di carta con il metodo giapponese “Kamishibai”.

Saranno poi visitabili per tutto il week-end la mostra “Apotrópaios”, con opere dell’artista Silla Guerrini, a cura di Capital Project, e il "Temporary Shop Primavera" di Reuse with love con abbigliamento, scarpe e accessori uomo/donna/bambino, giochi e articoli per la casa.

Domenica 16, infine, l’Osteria di Colle Ameno propone dalle 12 alle 18 una Grigliata BBQ e Dj Set con musica anni ’60 e funky (l’Osteria è aperta da venerdì sera a domenica).

Presenti anche l’infopoint a cura di infoSASSO e il banchetto informativo di ANPI Sasso Marconi all’interno dell’Aula della Memoria.



Con questo week-end di eventi si apre la ricca programmazione culturale e di intrattenimento che per tutta l’estate, fino ad ottobre, animerà gli spazi dello storico Borgo il 3° week-end del mese: una ricca proposta che comprende momenti di spettacolo, performance artistiche e appuntamenti per tutta la famiglia, a cura dell’Amministrazione comunale con il supporto tecnico/organizzativo degli artisti e delle botteghe artigiane di Colle Ameno.