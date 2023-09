Collage art exhibition

Il 22 settembre 2023 ore 20:00 presso il FluArt si terrà l’inaugurazione della mostra di collage artistici di Marinella Roncone, Gloria Pagini e Lucrezia Modesti del collettivo Imaginistic Atelier. La mostra resterà aperta al pubblico fino al 4 ottobre 2023.



Le tre artiste esporranno le loro opere realizzate a mano con la tecnica del collage. Osservare, selezionare, immaginare, ritagliare e incollare seguendo visioni reali ed irreali insieme è la filosofia che sta alla base del lavoro di queste tre artiste che con i loro collage creano mondi dove le prospettive si moltiplicano e si annullano, dove i colori si sovrappongono, si accendono e poi svaniscono, dove elementi che normalmente non possono stare insieme sorprendentemente si avvicinano, dove tutto può essere incluso perché nulla deve essere escluso.



Questa visione dell’arte espressa attraverso i collage è stata portata da Marinella Roncone anche ad Helsinki, presso Helsinki Urban Art dove sono state esposte alcune sue opere selezionate in occasione della Cut The Crab Exhibition.



In seguito a questa collaborazione, qui in Italia, saranno esposte anche opere di Riikka Fransila.



Nell’ambito della mostra le tre artiste terranno due workshop: domenica 24 e sabato 30 settembre dalle ore 17.00 alle ore 19:30 sempre presso FluArt.



Gallery

Per informazioni e iscrizioni +39 339 6830526.